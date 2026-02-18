Baljós közelség: egy leleplező dokumentumfilm Ukrajnáról

Egy leleplező dokumentumfilmet mutatnak be február 24-én, 18 órától az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A Baljós közelség című filmet Tősér Ádám jegyzi, aki a Blokád című játékfilmről és a Trianonról szóló megrázó dokumentumfilmjéről ismert.

Tudtad, hogy sosem létezett olyan nevű államalakulat, hogy "Kijevi Rusz"? Gondoltad, hogy a Krímet éppen azért adta Hruscsov Kijevnek 1954-ben, hogy kibabráljon vele? Hallottál már róla, hogy 1991-ben megszavazták Kárpátalja autonómiáját, de Kijev lesöpörte az asztalról? Elképesztően sűrű, mégis izgalmas dokumentumfilmmel jelentkezett az European Conservative az orosz-ukrán háborúról és Kárpátaljáról, tucatnyi megszólalóval, történésszel, nyelvésszel, és nem mellesleg a Volodimir Zelenszkij országlásáról szóló botránykönyv szerzőjével, Konstantin Bondarenkóval!

A történelmi áttekintés mellett az is kiderül, hogyan zajlik napjainkban az embervadászat Ukrajnában, ahol tetejétől a talpáig beborít a korrupció; kihalt falvak és folyamatos rettegés jellemzi Kárpátalja és Ukrajna mindennapi életét.

A filmbemutató után pódiumbeszélgetés lesz az alkotókkal.

Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az alábbi linken lehetséges: https://forms.gle/JxeT72PcjL6BCsuo8