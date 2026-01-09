Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Sorra zárnak be az iskolák az ónos eső miatt

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 15:25
havazásónos esőiskola
Több vármegyében is módosították a tanrendet. Az ónos eső veszélye miatt több helyen elmaradt a tanítás.
Az ónos eső több helyen is megbénította az országot, emiatt több intézményben rövidebbre fogták a tanítási napot.

Több helyen zártak be iskolát az ónos eső miatt
A diákok és pedagógusok biztonsága érdekében több helyen is intézkedések léptek életbe.

Ónos eső miatt módosítottak a tanrendeken 

Somogy vármegyében előre készültek az intézmények: csütörtök este kaptak értesítést a szülők arról, hogy pénteken változik az oktatási rend. Volt, ahol a gyermekek nem mentek be az iskolába, máshol pedig csak néhány óráig tartózkodtak az intézményben.

Kaposváron több iskola rövidítette a tanítási napot. A speciális intézmények, mint például a zeneiskolák, teljesen bezártak a mai napra, ugyanis a jégpáncél miatt veszélyessé vált a közlekedés.

Baranya vármegyében és Pécsen is rendkívüli a helyzet. Több iskola módosította az órarendjét, volt, ahol teljes tanítási szünetet rendeltek el.

Zala vármegyében több intézmény digitális munkarendet indított a napra, nemcsak mára, hanem szombatra is - írja a Köpönyeg

