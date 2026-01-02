SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíj
Nyitrai Zsolt: köszönet a polgárőrök munkájáért

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 18:54
Ezt mondta el a közösségi oldalán közzétett videóban Nyitrai Zsolt.
"Köszönet illeti a több mint 70 ezer polgárőrt, akik önkéntesen vigyáztak ránk 2025-ben, legyen szó akár a települések közbiztonságáról, határvédelemről, árvízről vagy a kábítószer elleni harcról" - mondta Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán pénteken közzétett videóban. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) elnöke bejelentette, hogy idén legalább 50 településen új polgárőr-egyesületet hoznak létre.

Ezt mondta el Nyitrai Zsolt / Fotó: MATE KRISZTIAN

Nyitrai Zsolt elmondta, 2010 óta duplájára nőtt az OPSZ támogatása, és folyamatosan bővítik, modernizálják a szervezet eszközparkját.

Hozzátette, a polgárőr egyesületeket tavaly mentesítették az őket érintő cégautó-adó megfizetése alól, ami régi törekvésük volt, és több 100 milliós megtakarítást jelent az egyesületeknek.

A főtanácsadó közölte, idén is folytatják az együttműködést, és bízik benne, hogy a hungarikumok közé emelkedhet ez a nemzetközileg is egyedülálló szervezet - írja az MTI.

Túrós András, az OPSZ elnöke a videóban azt mondta, Magyarország kormánya a polgárőrség stratégiai partnere. Hozzátette, minden technikai, anyagi támogatást megkaptak a kormánytól, és reményei szerint ez az együttműködés 2026-ban is folytatódik.

A polgárőrség 2026-ban újult erővel folytatja munkáját, elsősorban Magyarország és az emberek biztonsága érdekében

 - jelentette ki.

Túrós András közölte: meghirdetik a közterületek és a külterületek biztonságának programját, amellyel azt szeretnék elérni, hogy a polgárőrök 15-20 százalékkal több közterületi szolgálati órát teljesítsenek, ezzel is javítva az emberek biztonságérzetét.

Másik célkitűzésük a közbiztonsági fórumokhoz kapcsolódik: 40 járásban szerveznek ilyen programot, ezeken hangsúlyosan szólnak a kábítószer-kereskedelem visszaszorításáról, az online csalások megelőzéséről és a határvédelemről.

Elmondta, legalább 50 településen új polgárőr egyesületet hoznak létre.

2026-ban 35 éves lesz a polgárőrség, ezt méltó módon szeretnék megünnepelni, különös tekintettel arra, hogy a szervezet nélkülözhetetlen szereplője a közbiztonság védelmének

 - fogalmazott az elnök.


 

 

