Bő egymilliárd volt a tét: ezekkel a számokkal lehetett nyerni a hatoslottón

Ismét nagy volt a tét a hatoslottó-sorsolás előtt. Valami milliárdossá válhatott, ha jól ikszelt.
December 25-én, az 52. játékhéten, a csütörtöki sorsoláson a következő hatoslottó-nyerőszámokat húzták ki:
9 (kilenc)
13 (tizenhárom)
26 (huszonhat)
32 (harminckettő)
34 (harmincnégy)
44 (negyvennégy)
Nem volt telitalálatos szelvény, vasárnap már 1 milliárd 190 millió forintért lehet játszani.
