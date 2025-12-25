KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Bő egymilliárd volt a tét: ezekkel a számokkal lehetett nyerni a hatoslottón

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 25. 17:56
Mutatjuk a hatoslottó e heti nyerőszámait!

Ismét nagy volt a tét a hatoslottó-sorsolás előtt. Valami milliárdossá válhatott, ha jól ikszelt.

December 25-én is tartottak hatoslottó-sorsolást.
Fotó: Markovics Gábor

Ezek a hatoslottó nyerőszámai

December 25-én, az 52. játékhéten, a csütörtöki sorsoláson a következő hatoslottó-nyerőszámokat húzták ki:

9 (kilenc)

13 (tizenhárom)

26 (huszonhat)

32 (harminckettő)

34 (harmincnégy)

44 (negyvennégy)

Nem volt telitalálatos szelvény, vasárnap már 1 milliárd 190 millió forintért lehet játszani.

 

 

