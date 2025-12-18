Kiderült, kik lesznek az Ügetőszilveszter sztárhajtói a Kincsem Parkban!

December 31-én az ország legnagyobb szabadtéri óévbúcsúztató sporteseménye vár mindenki a Kincsem Parkban. Az Ügetőszilveszter több mint egy versenynap, ugyanis ez a legnagyobb before party, ahol a lovak és agarak dübörgő irama keveredik az ünnepi hangulattal és a színes zenei és gasztronómiai kavalkáddal.
Pónigalopp, izgalmas ügető- és agárfutamok, puszta ötös bemutató, szakáganként megünneplik az Év Lovait, vár még látványos lovasbemutató, KissCam, DanceCam, FunCam, sztárhajtók a Bubik és Zenthe Emlékversenyekben, illetve a délután szakmai csúcspontja, a Lovaregyleti Díj.
Mindenki készüljön fel a fogadások izgalmára, sok jackpot, nagy nyeremények várják az embereket, és amíg a lovak versenyeznek, addig változatos street food, forralt bor, tea, pezsgő és a Kincsem Park gasztrokínálatának legjava gondoskodik a résztvevőkről. A hangulatról többek között Dj Free és Rakonczai Imre Blue Piano Koncertje gondoskodik, az est fénypontja pedig a látványos tűzijáték lesz.
Íme a meghívott sztárhajtók a Bubik István és a Zenthe Ferenc Emlékversenyben:
Kapunyitás: 13.00, kapuzárás: 22.00. – ide kattintva lehet megtudni minden szükséges információt.
