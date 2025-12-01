A TV2 lett a novemberi nézettségi verseny győztese

A nézők első számú választása mindkét kiemelt korcsoportban (A18-59, A4+) a TV2, a legnézettebb csatornaportfólió pedig a TV2 Csoport maradt novemberben is, akár a teljes napot, akár a főműsoridőt vizsgáljuk. Ezzel a teljesítménnyel a fő kereskedelmi korcsoportban már kilenc hónapja folyamatosan őrzi piacvezető pozícióját a TV2 és a TV2 Csoport is főműsoridőben. Továbbra is jól teljesítenek a visszatérő saját gyártású műsorok, és kiváló eredményekkel debütált a vadonatúj Lakásvadászok is.
• Novemberben véget ért az ország egyik kedvenc párkereső realityje, a Házasság első látásra 3. évada. Ezúttal is nagy érdeklődés övezte a friss házasok közös életének kalandjait, a nézők számára továbbra is közönségkedvenc volt a műsor, hiszen mindkét kiemelt korcsoportban markáns fölénnyel nyerte az idősávját az idei évad is. A teljes évadot a fő kereskedelmi korcsoportban átlagosan a nézők 17,0%-a kísérte figyelemmel.
• A Legyen Ön is milliomos! székében Palik László novemberben is érdekesebbnél érdekesebb kérdésekkel lepte meg a vállalkozó szellemű játékosokat. A kvízműsor azonban nem csak a szereplők számára tartogatott izgalmakat, a nézők is előszeretettel választották hétköznap esti kikapcsolódásként. A Legyen Ön is milliomos! novemberben is tarolt, átlagosan 12,6%-os közönségarányt ért el a 18-59 éves nézők körében. A műsor ráadásul mindkét kiemelt korcsoportban számottevően tudta felülmúlni a versenytársat az azonos idősávban.
• Új évaddal tért vissza a nagysikerű műtárgy-kereskedő showműsor, a Kincsvadászok is. A vadonatúj részek november 17-én indultak, és a műsor havi átlagban 14,0%-os nézői részesedést ért el a 18-59 évesek körében. A Kincsvadászok szintén mindkét kiemelt korcsoportban jelentős előnnyel nyerte az idősávját novemberben.
• November utolsó hetében debütált a már világszerte nagy sikerrel futó Flat Hunters magyarországi adaptációja, a Lakásvadászok – Otthon első látásra. Lékai-Kiss Ramóna házigazdaként minden héten három-három, mindenre elszánt ingatlanossal próbál utat mutatni az ingatlanvásárlás útvesztőjében a műsorba jelentkezők lakáskeresőknek. A nézők nagy örömmel fogadták a Lakásvadászokat, hiszen az első héten adásba került epizódok mindegyike nyerte az idősávját a fő konkurenssel szemben, mindkét kiemelt korcsoportban. A fő kereskedelmi korcsoportban az első heti adásokat átlagosan a nézők 13,0%-a látta.
• A hétvégi nagyszabású showműsorok közül a Sztárban Sztár All Stars legújabb évada továbbra is jól teljesít, és évadátlagban idősávja legnézettebb műsora mindkét kiemelt korcsoportban. Az idei évad egy-egy epizódja eddig átlagosan 16,2%-os nézői részesedést ért el a 18-59 évesek körében.
• A szombat esténként látható Megasztárt november 29-én egy fantasztikus döntővel búcsúzott a nézőktől. A tehetségkutató idei szériája szintén idősávja legnézettebb műsora volt a teljes lakosság körében.
• A reggeli magazinműsorok: a Mokka és Mokkacino novemberben és éves átlagban is mindkét kiemelt korcsoportban jelentős különbséggel nyerik idősávjukat a fő konkurens csatorna reggeli azonos idősávjával szemben. Az esti infotainment műsorok közül a főműsoridős Tények havi és éves átlagban is idősávja legnézettebb műsora volt a teljes lakosság körében. A Tények Plusz szintén őrzi idősávnyertes pozícióját éves átlagban, mindemellett pedig novemberben is idősávja legnézettebb műsora volt a teljes lakosság körében.
• A TV2 Csoport kábelportfóliója szintén eredményes hónapot zárt. A Mozi+ novemberben is a legnézettebb kábelcsatorna volt a fő kereskedelmi korcsoportban, teljes napon és főműsoridőben egyaránt. A teljes napra vonatkozó havi csatornatoplista 5. helyét elfoglaló SuperTV2-n november 17-én visszatért az Újratervezés, mely az új évadban is rászoruló családoknak segít az otthonteremtésben. A TV2 Csoport sportcsatornái, a Spíler1 és Spíler2 a kumulált adatok alapján éves átlagban, teljes napon továbbra is vezetik a nézettségi versenyt a kereskedelmi sportcsatorna-portfóliók piacán mindkét kiemelt korcsoportban. Az Izaura TV a fő kereskedelmi korcsoportban az idei év legjobb eredményét produkálta, és ennek köszönhetően novemberben érte el az eddigi legmagasabb havi közönségarányát – akár a teljes napot, akár a főműsoridőt vizsgáljuk. Hasonlóan szép eredményekkel büszkélkedhet a csoport humorcsatornája, TV2 Comedy is, mely szintén az idei év eddigi legeredményesebb hónapját zárta a fő kereskedelmi korcsoportban, teljes napon és főműsoridőben egyaránt.
"Óriási öröm számunkra, hogy a TV2 és a TV2 Csoport novemberben is nyerte a havi nézettségi versenyt, ahogy március óta folyamatosan. Ez az eredmény több száz szakember közös munkájának gyümölcse, akik nap mint nap szívvel-lélekkel dolgoznak azért, hogy a nézőknek szerethető szórakoztató tartalmakat kínáljunk. A legnagyobb elismerés számunkra az, hogy a közönség mindezt értékeli, és azzal hálálja meg, hogy a mi műsorainkat választja. Bízom benne, hogy decemberben is hasonló sikerrel zárunk, és így immár harmadik éve egymás után mi nyerjük meg az éves nézettségi versenyt." – nyilatkozta a siker kapcsán Fischer Gábor a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója.
A novemberi sikernek köszönhetően éves átlagban is magabiztosan őrzi piacvezető pozícióját a TV2, mind csatorna, mind csoportszinten, mindkét kiemelt korcsoportban, teljes napon és főműsoridőben egyaránt. A főcsatorna mellett a kábelportfólió is jól teljesített, ennek köszönhetően a teljes TV2 Csoport is megnyerte a csatornacsaládok nézettségi versenyét novemberben.
