A TV2 lett a novemberi nézettségi verseny győztese

A nézők első számú választása mindkét kiemelt korcsoportban (A18-59, A4+) a TV2, a legnézettebb csatornaportfólió pedig a TV2 Csoport maradt novemberben is, akár a teljes napot, akár a főműsoridőt vizsgáljuk. Ezzel a teljesítménnyel a fő kereskedelmi korcsoportban már kilenc hónapja folyamatosan őrzi piacvezető pozícióját a TV2 és a TV2 Csoport is főműsoridőben. Továbbra is jól teljesítenek a visszatérő saját gyártású műsorok, és kiváló eredményekkel debütált a vadonatúj Lakásvadászok is.

Tarolt a TV2

Forrás: TV2

A novemberi TV2-s eredmények részletesen:

• Novemberben véget ért az ország egyik kedvenc párkereső realityje, a Házasság első látásra 3. évada. Ezúttal is nagy érdeklődés övezte a friss házasok közös életének kalandjait, a nézők számára továbbra is közönségkedvenc volt a műsor, hiszen mindkét kiemelt korcsoportban markáns fölénnyel nyerte az idősávját az idei évad is. A teljes évadot a fő kereskedelmi korcsoportban átlagosan a nézők 17,0%-a kísérte figyelemmel.

• A Legyen Ön is milliomos! székében Palik László novemberben is érdekesebbnél érdekesebb kérdésekkel lepte meg a vállalkozó szellemű játékosokat. A kvízműsor azonban nem csak a szereplők számára tartogatott izgalmakat, a nézők is előszeretettel választották hétköznap esti kikapcsolódásként. A Legyen Ön is milliomos! novemberben is tarolt, átlagosan 12,6%-os közönségarányt ért el a 18-59 éves nézők körében. A műsor ráadásul mindkét kiemelt korcsoportban számottevően tudta felülmúlni a versenytársat az azonos idősávban.

• Új évaddal tért vissza a nagysikerű műtárgy-kereskedő showműsor, a Kincsvadászok is. A vadonatúj részek november 17-én indultak, és a műsor havi átlagban 14,0%-os nézői részesedést ért el a 18-59 évesek körében. A Kincsvadászok szintén mindkét kiemelt korcsoportban jelentős előnnyel nyerte az idősávját novemberben.

• November utolsó hetében debütált a már világszerte nagy sikerrel futó Flat Hunters magyarországi adaptációja, a Lakásvadászok – Otthon első látásra. Lékai-Kiss Ramóna házigazdaként minden héten három-három, mindenre elszánt ingatlanossal próbál utat mutatni az ingatlanvásárlás útvesztőjében a műsorba jelentkezők lakáskeresőknek. A nézők nagy örömmel fogadták a Lakásvadászokat, hiszen az első héten adásba került epizódok mindegyike nyerte az idősávját a fő konkurenssel szemben, mindkét kiemelt korcsoportban. A fő kereskedelmi korcsoportban az első heti adásokat átlagosan a nézők 13,0%-a látta.

• A hétvégi nagyszabású showműsorok közül a Sztárban Sztár All Stars legújabb évada továbbra is jól teljesít, és évadátlagban idősávja legnézettebb műsora mindkét kiemelt korcsoportban. Az idei évad egy-egy epizódja eddig átlagosan 16,2%-os nézői részesedést ért el a 18-59 évesek körében.

• A szombat esténként látható Megasztárt november 29-én egy fantasztikus döntővel búcsúzott a nézőktől. A tehetségkutató idei szériája szintén idősávja legnézettebb műsora volt a teljes lakosság körében.

• A reggeli magazinműsorok: a Mokka és Mokkacino novemberben és éves átlagban is mindkét kiemelt korcsoportban jelentős különbséggel nyerik idősávjukat a fő konkurens csatorna reggeli azonos idősávjával szemben. Az esti infotainment műsorok közül a főműsoridős Tények havi és éves átlagban is idősávja legnézettebb műsora volt a teljes lakosság körében. A Tények Plusz szintén őrzi idősávnyertes pozícióját éves átlagban, mindemellett pedig novemberben is idősávja legnézettebb műsora volt a teljes lakosság körében.