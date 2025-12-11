Tuvalu lakosai Ausztráliába menekülnek: az otthonukat hamarosan elnyeli az óceán

Tuvalu az ellentétek földje. Egyrészt mesebeli paradicsom, másrészt egy sziget, ami hamarosan, évtizedeken belül klímakatasztrófa áldozata lesz.

Tuvalu mesés szigetországa évtizedeken belül el fog tűnni. A helyiek számára a klímakatasztrófa nagyon is valós, mindennapos fenyegetés Fotó: AFP

Hol van Tuvalu, és miért van veszélyben?

Tuvalu egy óceániai állam, szigetország, a Polinéziához tartozó Ellice-szigetek területén, Hawaii és Ausztrália között, a Csendes-óceánban fekszik. Egy valódi kincsesdoboz, egy érintetlen paradicsom, fehér, homokos parokkal, amiket még nem leptek el a turisták. Egy különleges hely, amit csak a legbátrabb felfedezők találnak meg. Sajnos azonban ez csak a felszín, a képeslap: a valóság az, hogy az 1978 óta létező alkotmányos monarchia hatalmas veszélyben van. Mivel a szigetek csupán néhány méterre emelkednek a tengerszint fölé, az éghajlatváltozás miatt az itt élők számára a vízszintek emelkedése nagyon is mindennapos veszély: a tudósok szerint ugyanis a szigetet néhány évtizeden belül elnyeli az óceán. Előrejelzések szerint 2050-re a helyi lakosok 60 százaléka veszíti el az otthonát az egy méteres vízszintemelkedésnek köszönhetően. Ha az előrejelzéseknél drasztikusabb, két méteres lesz az emelkedés, az már a tuvalui otthonok 90 százalékát érinti majd.

Épp ezért tuvaluiak hada indulhat el Ausztrália felé. Sőt! A közel 11 ezer tuvalui lakos egyharmada már igényelt a közelgő klímakatasztrófa miatt menekültstátuszt Ausztráliától. A kontinensnyi ország jelenleg évente 280 tuvaluit enged be tartósan, az első klímamenekültek már meg is érkeztek – írja a Reuters. E 280 első befogadott közt van Tuvalu első női targoncavezetője, van fogorvos és lelkész is, aki az ausztrál tuvalui közösség lelki támogatásáért felel majd.

"Az Ausztráliába költöző emberek nem csak fizikai és gazdasági jólétet igényelnek, de spirituális útmutatást is" – jelentette ki Manipua Puafolau lelkész, aki Tuvalu legnagyobb szigetéről érkezett Ausztráliába két héttel ezelőtt.