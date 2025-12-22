Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Zénó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Figyelem! Hatalmas torlódásra kell számítani a főváros több útvonalán

útvonal
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 11:06
közlekedéstorlódásakadály
Fokozott torlódásra és forgalmi akadályokra lehet számítani.
Bors
A szerző cikkei

Gyűlés miatt hétfőn jelentősen akadozhat a forgalom a főváros egyes pontjain - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon. Hozzátették, torlódásra és forgalmi akadályokra lehet számítani.

kamion, autó
Hatalmas torlódásra kell számítani a főváros több útvonalán / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Torlódásra és forgalmi akadályokra kell számítani

Azt írták, hogy gyűlés miatt hétfőn 14 óra és 20 óra között az M3-as bevezető-Róbert Károly körút-Árpád híd-Szentendrei út-Batthyány utca-M0-s autóút-Megyeri híd-M3-as bevezető-Kós Károly sétány-Állatkerti körút-Hősök tere útvonalon - az ünnepek miatt megnövekedett járműforgalmon túl - fokozott torlódásra és forgalmi akadályokra lehet számítani - írja az MTI.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu