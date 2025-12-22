Figyelem! Hatalmas torlódásra kell számítani a főváros több útvonalán

Gyűlés miatt hétfőn jelentősen akadozhat a forgalom a főváros egyes pontjain - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon. Hozzátették, torlódásra és forgalmi akadályokra lehet számítani.

Hatalmas torlódásra kell számítani a főváros több útvonalán / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Azt írták, hogy gyűlés miatt hétfőn 14 óra és 20 óra között az M3-as bevezető-Róbert Károly körút-Árpád híd-Szentendrei út-Batthyány utca-M0-s autóút-Megyeri híd-M3-as bevezető-Kós Károly sétány-Állatkerti körút-Hősök tere útvonalon - az ünnepek miatt megnövekedett járműforgalmon túl - fokozott torlódásra és forgalmi akadályokra lehet számítani - írja az MTI.