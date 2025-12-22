Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Kamionos tüntetés béníthatja meg a forgalmat hétfőn Budapesten

kamionos
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 08:40
építési és közlekedési minisztériumkamionos tüntetéstüntetés
A kamionos tüntetéssel kapcsolatban a minisztérium is megszólalt.
Bors
A szerző cikkei

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) pénteken hét fuvarozói szervezet képviselőivel írt alá megállapodást; minden fuvarozói szervezettel megegyezett, egy szervezet kivételével – közölte a tárca vasárnap az MTI-vel.

Kamionos tüntetés miatt bénulhat meg a főváros forgalma hétfőn / Fotó:  MTI/Mihádák Zoltán

Kamionos tüntetés béníthatja meg a forgalmat hétfőn

Az ÉKM értetlenül áll a megállapodást figyelmen kívül hagyó egyéni akciókkal szemben, amelyek a fuvarozókkal kötött megállapodást figyelmen kívül hagyva próbálják megzavarni az ünnepekre készülő ország lakosságának nyugalmát

– írták a nyilatkozatban arra reagálva, hogy hétfőn tüntetést szerveznek a teherfuvarozók Budapesten. Az érdekképviseleti szervezetek korábban levéllel fordultak a miniszterelnökhöz a január 1-jétől érvényes új teherforgalmi útdíjak ügyében, amelynek következtében péntek délután meghallgatta a szaktárca az érintett szervezetek képviselőit.

Ebben az állt, hogy 54 százalékos drasztikus útdíjemelés lép életbe jövőre, ami olyan költségekkel sújtja a cégeket, amelyeknek a kitermelése – a fogyasztók jelentős terhelése nélkül – irreális a jelenlegi gazdasági környezetben.

Az ÉKM hozzátette, a fuvarozókkal december 19-én megkötött megállapodás széles körű szakmai konszenzuson nyugszik, hiszen azt a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) mellett a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT-Hungary), a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége, a Logisztikai Egyeztető Fórum, az Országos Kereskedelmi Szövetség, a Magyar Szállítmányozók Szövetsége és az Autós Nagykoalíció is aláírta.

A megállapodás célja, hogy a hazai fuvarozók versenyképességét szem előtt tartva folyamatos együttműködés valósuljon meg az ágazat képviselői és a szaktárca között. A célok közösek abban a tekintetben, hogy a nemzetközi tranzitforgalom minél nagyobb mértékben a 2×2 sávos úthálózaton bonyolódjon le. Ez növeli a közlekedésbiztonságot, és a lakosság számára okozott tehertételt is lényegesen mérsékli

 – emelték ki.

A minisztérium tájékoztatása szerint a megállapodás aláírásával a fuvardíjak méltányos emelése valósul meg 2026-ban (a díj két részletben emelkedik: január 1-től 4,3 százalékos mértékben, majd március 1-jétől a 2025-ös díjhoz képest összesen 35 százalékra kiegészítve); 

  • a fuvarköltségek kiszámíthatósága érdekében 2025. december 19-től elérhetővé vált az útdíjkalkulátor; 
  • a felek támogatják a magyarországi tranzithálózat kijelölését annak érdekében, hogy az áthaladó forgalom döntő részben 2×2 sávos útvonalon történjen; 
  • a térségi teherforgalmi korlátozásokat negyedévente a szakmai szervezetek bevonásával felülvizsgálják; 
  • újabb intézkedések történnek a fuvarozók munkáját befolyásoló adminisztratív terhek csökkentése (bírságriasztás, hibás regisztrációk javíthatósága) érdekében; 
  • és a felek közösen kezdeményezik a minimális fuvardíjra vonatkozó szabályok egyszerűsítését.

 

