Szilveszterkor 7 milliárdot is nyerhetsz: mutatjuk, hogyan!

A Szerencsejáték Zrt. hatalmas nyereményt hirdetett meg: a Szilveszteri Szuperlottón akár 7 milliárd forint ütheti a markod. És hogy mit kell tenned, hogy a tiéd lehessen? Cikkünkben elmondjuk.

Milliárdok várnak a Szilveszteri Szuperlottón

Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Szilveszteri Szuperlottó: így lehetsz milliárdos

A Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottóra építve különleges nyereményjátékot hirdet meg 2025 végére: a Szilveszteri Szuperlottó 7 milliárd forintra emeli meg az Ötöslottó aktuális főnyereményét, és a játék miatt hosszabb lesz a fogadási idő is. A Szerencsejáték Zrt. azt közölte kedden az MTI-vel, hogy akár egy lottószelvény megvásárlásával, azaz 400 forintért cserébe nyerhet 7 milliárd forintot az újév első órájában bárki, aki december 20. után vásárol ötöslottószelvényt, vagy van erre az időszakra szóló aktív öthetes szelvénye.

Guller Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója a közlemény szerint kiemelte:

Célunk az, hogy a legrégebbi, legnépszerűbb, és különleges hagyományokkal bíró Ötöslottó játékunk ismét úgy csillogjon, mint 68 évvel ezelőtt. Az Ötöslottó nemcsak a Szerencsejáték Zrt. identitásának része, hanem a magyar családoké is, hiszen bevezetése óta a harmadik nemzedék nő fel.

Guller Zoltán hozzátette: „Az Ötöslottó már bevezetésekor hagyományt teremtett, és főnyereménye az elmúlt közel 7 évtizedben több mint 500 család életét változtatta meg. Ezért döntöttünk úgy, hogy elindítjuk a Szilveszteri Szuperlottó nyereményjátékot, amely az Ötöslottóhoz kapcsolódva az újév első órájában rendkívüli nyereménnyel adhat boldog évkezdést a játékosainknak.”

Közölték azt is, hogy a Szilveszteri Szuperlottó nyereményjátékhoz kapcsolódó Ötöslottó sorsolásra szilveszter este 11-ig lehet fogadni, majd közvetlenül az óév befejeződése után, 2026. január 1-jén, 00:20-tól látható a számok kisorsolása élőben a Duna csatornán. A játékosok számára fontos változás, hogy a nyereményjáték miatt december 27-én a SzerencseSzombat című műsorban csak Luxor és Joker sorsolás lesz, az Ötöslottóé kerül át az újévre - olvasható az MTI-n közzétett közleményben.