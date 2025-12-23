KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Független vizsgálatot indítottak a 179 halálos áldozatot követelő repülőgép-baleset ügyében

repülőgép-baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 10:10
Jeju AirDél-Koreavizsgálat
Közel egy évvel a halálos Jeju Air katasztrófa után az áldozatok családjai még mindig válaszokra várnak. A dél-koreai parlament most egy független vizsgálatot indított a repülőgép-baleset ügyében, hogy tisztázzanak mindent.

Dél-Korea parlamentje független vizsgálatot indított az országban történt eddigi leghalálosabb repülőgép-baleset ügyében. A tavalyi Jeju Air katasztrófával kapcsolatos vizsgálat késedelem és eltussolás vádjaival néz szembe, miközben az áldozatok hozzátartozói egyre türelmetlenebbül várják a válaszokat.

Független vizsgálat indult a Jeju Air repülőgép-baleset ügyében
   Független vizsgálat indult a Jeju Air repülőgép-baleset ügyében Fotó: AFP / AFP

Dél-Korea eddigi leghalálosabb repülőgép-balesete

2024. december 29-én a Jeju Air Boeing 737-800-as repülőgépén tartózkodó 181 emberből 2 kivételével mindenki meghalt, amikor a gép lezuhant a Szöultól 288 km-re délre fekvő Muan nemzetközi repülőtéren. Bangkokból induló repülőgép egy madárral ütközött, majd sikeresen leszállt, de végül a kifutópálya végén egy betontöltésnek ütközött, és kigyulladt.

A 18 tagú parlamenti bizottság 40 napot fog tölteni a baleset kivizsgálásával, ami szükség esetén meghosszabbítható. Ezalatt mindent kivizsgálnak, beleértve azt is, hogy a kormányzati szervek megpróbálták-e bagatellizálni vagy eltitkolni a bizonyítékokat a hivatalos vizsgálat során.

Az áldozatok hozzátartozói válaszokat követelnek

A hétfőn 245 szavazattal jóváhagyott vizsgálat azután indult, hogy a kormány a hónap elején lemondta a tervezett meghallgatásokat az áldozatok hozzátartozóinak felháborodása miatt.

A katasztrófa után közel egy évvel a családok dühe a Légi és Vasúti Baleseteket Vizsgáló Testületre (Araib) összpontosul, amely lefolytatta a hivatalos vizsgálatot. A testület közvetlenül a dél-koreai közlekedési minisztériumnak tartozik beszámolási kötelezettséggel, ugyanannak a kormányzati szervnek, amely a repülőtéri biztonságért és az ütközést okozó betonszerkezetért felelős. A hozzátartozók szerint ez strukturális ellentmondást teremt, ahol a vizsgálat célpontja önmagát vizsgálja.

Az Araib elhalasztotta a december 4-5-re tervezett nyilvános meghallgatásokat, amelyek célja az volt, hogy bemutassák az ideiglenes megállapításokat, de a családok a tervezett eljárást önvizsgálatnak nevezték, amelynek célja a katasztrófa lekicsinylése és eltussolása.

A nemzetközi légiközlekedési szabályozások értelmében december 29-ig időközi nyilatkozatot kell közzétenni a baleset vizsgálatának fejleményeiről, ha a végleges jelentés nem lehetséges - írta a The Guardian.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
