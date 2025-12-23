KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Viktória névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kihallgatták a nyírlugosi orvvadászt - menekülés közben mezőőrre lőtt a férfi

orvvadász
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 11:05
emberölési kísérletKihallgatás
Emberölés bűntett kísérletével gyanúsítják a nyírlugosi orvvadászt, aki menekülés közben mezőőrre lőtt. A férfit otthonában kapták el az egyenruhások, majd pár nappal később társa önként feladta magát, és tanúként hallgatták ki.

Kihallgatták a nyírlugosi orvvadászt, akit emberölés bűntett kísérletével gyanúsítanak - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság kedden a police.hu oldalon.

Kihallgatták a nyírlugosi orvvadászt.
Kihallgatták a nyírlugosi orvvadászt (Képünk illusztráció) Fotó: Bors

Rendőrökre lőtt a nyírlugosi orvvadász

A közlemény szerint december 19-én este egy vadász és két mezőőr tetten ért két férfit orvvadászat közben Nyírlugos külterületén; felszólításukra a két férfi elmenekült, egyikük menekülés közben lövést adott le feléjük, szerencsére személyi sérülést nem okozott.

Az egyik orvvadászt, egy 50 éves nyírlugosi férfit a TEK munkatársainak közreműködésével az otthonában fogták el, kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

A másik férfi december 22-én önként jelentkezett a rendőrségen; a nyomozók tanúként hallgatták ki, szerepének tisztázása folyik - közölte az MTI.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu