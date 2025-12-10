Most kiderül, lesz-e változás a műszaki vizsga terén

A műszaki vizsga mennyiségéről egyeztetett az Európai Unió Közlekedési, Távközlési és Energiaügyi Tanácsa. A döntés megszületett arról, hogy kell-e a 10 évnél idősebb autókat évente vizsgáztatni.

Vajon kötelező lesz az évente esedékes műszaki vizsga?

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A műszaki vizsga mennyisége volt a fő téma

Elfogadta december 4-i ülésén az Európai Unió Közlekedési, Távközlési és Energiaügyi Tanácsa az időszakos műszaki vizsga álláspontjait a Műszaki Alkalmassági Csomag részeként, tájékoztatott az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM). Ennek értelmében a Tanács - az Európai Bizottság javaslata ellenére - elutasította, hogy a 10 évnél idősebb személy- és kisteherautók számára évente kötelező legyen a műszaki vizsga. Ez azt jelenti, hogy továbbra is csak két évente kell őket műszaki vizsgára vinni, ez pedig jelentős könnyebbséget jelent a magyar autótulajdonosoknak, hiszen a műszaki vizsga ára évről-évre egyre nagyobb figyelmet szentel magának.

A Kreszvaltozas.hu-n közzétett információk alapján Magyarország üdvözölte és támogatta a Műszaki Alkalmassági Csomag esetében az ülésre benyújtott általános megközelítéseket, amelyek jelentős előrelépést jelentenek a közlekedésbiztonság, a környezetvédelem és a digitalizáció terén azzal együtt, hogy a végleges tervezetből kikerültek a korábbiakban megfogalmazott aggályos részek. Magyarország számára sarkalatos pont volt, hogy az eredeti bizottsági javaslathoz képest, az „általános megközelítés” dokumentumában a szövegből törölték a 10 évnél idősebb személy- és kistehergépkocsik esetében az évenkénti jármű-műszaki vizsgálatok megkövetelését -írták. Az Európai Bizottság eredeti javaslata az volt, hogy a jelenlegi kétéves periódus helyett évente legyenek esedékesek az időszakos vizsgálatok, amelyek jelentős költségtöbbletet okozott volna a lakosságnak, anélkül, hogy bebizonyította volna, hogy az évenkénti vizsgálat előnnyel járt volna a közúti biztonságra vagy a környezeti terhelés csökkentésére.

A mostani döntés azonban még csak a Tanács álláspontját tükrözi, míg a végleges jogszabályt az Európai Parlament alakítja majd ki. Így a műszaki vizsgáztatás gyakoriságának kérdése a további egyeztetések során ismét napirendre kerülhet. Az Építési és Közlekedési Minisztérium jelezte: továbbra is következetesen képviseli a magyar érdekeket ebben a folyamatban - olvasható a Bama.hu cikkében.