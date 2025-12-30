Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Rendkívüli bejelentést tett a MÁV, erre készülj az év végén

közlekedés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 13:55
Az újévi időszakban is több jármű lesz forgalomban bizonyos vonalakon. A MÁV ismertette a részleteket.
Szilveszterkor, újévkor, majd pedig a téli tanszünet utolsó hétvégéjén várhatóan sokkal többen utaznak közösségi közlekedéssel, ezért egyes vonalakon, vonatoknál és buszoknál a megszokottnál több jármű forgalomba állításával készül a MÁV - közölte a társaság kedden az MTI-vel.

A MÁV készül a szilveszteri és újévi időszakra
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A MÁV elővételes jegyvásárlást javasol

A közlemény szerint az utasoktól azt kérik, hogy minél hamarabb, elővételben váltsák meg az év végére, jövő év elejére szóló jegyeiket, mert ennek figyelembevételével a többletkapacitásokat oda irányítják, ahol szükség van rájuk. A menetjegyek kényelmesen megvásárolhatók online MÁVPlusz applikációban, a jegy.mav.hu oldalon, személyesen a jegykiadó automatákban és a jegypénztárakban - tették hozzá.

Mint írták, kiemelt figyelmet fordítanak a távolsági buszjárataik utasforgalmára is: a korábbi évek tapasztalatai alapján biztosítják a többletkapacitásokat (másod- és harmadrész-járatokat, azaz az első telítettsége esetén beállított további buszokat) a megnövekedett utazási igények teljeskörű kiszolgálására.

Az alapjáratokon felül naponta 40 mentesítő járatot indítanak elsősorban a Budapestről induló és oda érkező távolsági alapjáratok mellett - fűzték hozzá.

A vonatok december 31-én pénteki, január 1-jén szombati, 2-án és 3-án ünnepnapi, 4-én a vasárnapi, 9-én a munkanap-áthelyezés miatt munkanapi (nem pénteki), 10-én a pénteki menetrend szerint közlekednek. December 31-én este és január 1-én hajnalban néhány vasútvonalon egyes vonatok nem közlekednek, ezért azt kérik az utasoktól, hogy még időben tájékozódjanak a menetrendről.

Távolsági, helyközi buszok december 30-án a tanítási szünetes munkanapi, 31-én a hét utolsó tanítási szünetes munkanapi menetrend lesz érvényben. Január 1-jén munkaszüneti napon, 2-án és 3-án a szabadnapi, 4-én a hét első tanítási napját és munkanapját megelőző munkaszüneti napon, 5-én pedig már a hét első tanítási- és munkanapján érvényes menetrend szerint közlekednek a járatok.

Az áruházak és bevásárlóközpontok újév napján zárva tartanak, ezért az ezeket érintő buszok közlekedése is változik - közölték.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy számos településen változik a helyi buszok közlekedése év végén és az új év elején, ezek településenkénti összefoglalói elérhetők a MÁV-csoport honlapján, a Mávinform hírei között.

Úgy folytatták, hogy december 30-án és 31-én (kedden és szerdán) az év végi munkanapokon érvényes menetrend szerint járnak a HÉV-ek, december 31-ről január 1-jére virradó éjszakán minden HÉV-vonalon biztosítják az éjszakai közlekedést. 2026. január 1-jén (csütörtökön) a HÉV a munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint, 2-án és 3-án (pénteken és szombaton) a szombaton érvényes menetrend szerint, 10-én (szombaton) a tanítási szünet munkanapjain érvényes menetrend szerint jár - áll a közleményben.

