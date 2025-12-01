Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb országa

A külföldi utazókat évek óta érezhetően vonzza a magyar főváros, a karácsonyi vásárok forgataga, nem utolsó sorban a rendszeresen megemlített közbiztonság okán, amelyre advent első vasárnapján a miniszterelnök is felhívta a figyelmet.
A budapesti karácsonyi vásárokra is sok külföldi érkezik a békesség és biztonság miatt
Orbán Viktor Európa legbiztonságosabb országának nevezte hazánkat, ahol, ahogy fogalmazott: békében és biztonságban tarthatjuk meg ünnepeinket.
Ezt támasztják alá a Kiwi.com friss foglalási adatai is, amely szerint az idei ünnepi időszakban 37 százalékkal több turista érkezhet Budapestre, mint tavaly. A legtöbben Spanyolországból és Olaszországból indulnak útnak, de látványosan nőtt az érdeklődés Lengyelországból, Brazíliából, Dél-Koreából és Finnországból is.
Mint megtudtuk, számos ország utazói részéről többszörösére nőtt a Budapestre szóló foglalások száma. Idén karácsonykor jó eséllyel sokkal több lengyel, koreai és finn hangot hallunk majd a belvárosban kürtöskalácsevés vagy korcsolyázás közben. Lengyelország 389, Brazília 121, Egyesült Királyság 99, Olaszország 96, Dél-Korea 94, Finnország kilencven százalékkal több utazót küld.
Itt hangolódhatunk az ünnepre idén
A fővárosban számos helyen szerveznek karácsonyi vásárt, mi csak a legnagyobbakat emelnénk ki:
Szent István Bazilika: már november 14-én megnyílt, továbbra is a belváros egyik leglátványosabb karácsonyi helyszíne. Főleg a családoknak ideális. A homlokzatra vetített, új fényfestés minden nap este fél 6-tól, félóránként varázsolja ünnepi díszbe a teret, miközben a Zrínyi utcán és a környező kis utcákban sorakozó standok kolbászt, lángost, édességeket és a 1600 Ft-os fixáras fogásokat kínálják.
Vörösmarty tér: szintén november 14-e óta tart nyitva Budapest leghíresebb karácsonyi vására, amely idén látványos újdonságokkal várja a látogatókat. A Vörösmarty-szobrot óvó, átlátszó „hógömbben” vadonatúj fényshow kel életre, a megújult térvilágítás pedig külön fényinstallációkkal díszíti az élő karácsonyfát és a környező fákat. A vásár esősorban a kézművesség iránt érdeklődőknek lehet érdekes, hiszen több mint száz standdalon továbbra is szigorúan válogatott, tanúsítvánnyal rendelkező kézműves portékákat kínál. A gasztronómia idén fixáras, 1600 Ft-os fogásokkal és tematikus hétvégékkel bővült.
A Mátyás-templom lábánál, a Budai Várnegyed szívében rendezett adventi vásár igazi időutazás: a templom középkori formáját idéző épülete és a macskaköves utcák különleges, történelmi hangulatot árasztanak. Jó tudni, hogy ez a vásár csak napközben tart nyitva, de legalább lesz alkalmunk felkeresni a többi adventi forgatagot is.
A Városháza park a belváros kapujában, a Városháza mögötti parkban található, amely ilyenkor télen pedig karácsonyi vásárral és jégpályával vár. Vására különösen meghitt: feldíszített fák, fényfüzérek és élő zene teremtik meg az ünnepi hangulatot. Ráadásul ez az egyik utolsó vásár, amely még január első hetében is nyitva tart, amikor a legtöbb hely már bezárt, de a városban még sok a karácsony miatt érkezett turista.
A Varázsliget a Vajdahunyad sétányon található. Decemberben három héten át, egészen újévig, a Városliget igazi varázsbirodalommá alakul: a Varázsliget fényei és régi idők hangulatát idéző vidámparki játékai a Vajdahunyad vára előtt forognak. Minden a gyerekekről szól, van körhinta, varázskerék, kisvasút, sőt még egy tündérkirálynő is, aki varázspálcával teljesíti a kívánságokat.
Az Erzsébet tér ilyenkor szinte teljes egészében a kikapcsolódásról szó, a vásári standokat itt a város egyik legismertebb látványossága, a Budapest Eye óriáskereke uralja. standok sora kínálja a klasszikus ünnepi finomságokat: kürtőskalácsot, palacsintát, bejglit, sült húsokat és forralt bort.
Fő tér, Óbuda: míg a belvárosi vásárok inkább a turisták kedvencei, Óbuda főterén a helyieké a főszerep. Itt ingyen lehet korcsolyázni, nosztalgikus körhintára ülni, és megkóstolni a klasszikus téli magyar fogásokat. A vásár valójában két téren zajlik – a Fő téren és a szomszédos Szentlélek téren –, ahol a macskaköves utcákon egymás mellett sorakoznak a hangulatos standok. A jégpálya itt januárban és februárban is nyitva tart, így az ünnepek után is megmarad a téli hangulat.
A Gozsdu udvar, amely a Király utcát köti össze a Dob utcával a VII. kerület szívében, év közben is nyüzsgő éttermekkel és bárokkal, decemberben viszont igazi karácsonyi vásárrá változik. A hét néhány napján napközben bolhapiacként működik, az ünnepi időszakban pedig megtelik kézműves és dizájntermékeket kínáló standokkal. Az árusok egyedi ékszereket, különleges díszeket és apró, művészi ajándékokat kínálnak, sok közülük kézzel készült.
