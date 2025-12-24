KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Lenyűgöző képek: hótakaró borítja a Kőszegi-hegységet és a Börzsönyt is!

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 24. 14:17
Van, ahol bizony fehér karácsonynak örülhetnek a magyarok.

A Kőszegi-hegység fantasztikus fehérbe öltözött Szentestére, és a helyiek jelentése szerint még mindig havazik a térségben. 

A Börzsönyben is hasonló a helyzet. Itt még figyelmeztetést is kiadtak, ugyanis a hó súlya és az erőteljes szél miatt ágak törnek le és fák dőlnek ki.

