Lenyűgöző képek: hótakaró borítja a Kőszegi-hegységet és a Börzsönyt is!

A Kőszegi-hegység fantasztikus fehérbe öltözött Szentestére, és a helyiek jelentése szerint még mindig havazik a térségben.
A Börzsönyben is hasonló a helyzet. Itt még figyelmeztetést is kiadtak, ugyanis a hó súlya és az erőteljes szél miatt ágak törnek le és fák dőlnek ki.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.