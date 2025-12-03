Nemsokára életbe lép a közösségi média-tilalom, 16 év alattiakat érint az új törvény

Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 13:05
A kormány egy ideje gondolkodik a hatalmas változás beiktatásán. A közösségi média-tilalom felkavarta az egész országot.
December 10-én lép életbe Ausztráliában a 16 év alattiakat érintő közösségi média-tilalom. Az új törvény a TikTok, X, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat és sok más alkalmazást is érinti.

Életbe lépett Ausztráliában a közösségi média-tilalom
Életbe lépett Ausztráliában a közösségi média-tilalom (fotó: Pexels)

A 16 év alattiak nemcsak hogy új fiókot nem fognak tudni létrehozni, de a meglévő fiókjaik is deaktiválódnak majd. Ez a törvény első a maga nemében.

Miért vezette be a tilalmat Ausztrália?

A kormány szerint a tilalom:

csökkenteni fogja a közösségi média dizájnelemeinek negatív hatását, amelyek arra ösztönzik a fiatalokat, hogy több időt töltsenek a képernyők előtt, miközben olyan tartalmakat is megjelenítenek, amelyek károsak lehetnek az egészségükre és a jólétükre.

Adatok szerint 2025-ben a 10–15 év közötti gyermekek 96%-a használ közösségi médiát. 10 gyermekből 7-et ér káros tartalom, beleértve erőszakos, gyűlöletkeltő és mentális egészséget károsító tartalmakat.

Emellett, megkérdezettek egyhetede arról is beszámolt, hogy felnőttek vagy idősebb gyermekek részéről manipulációs viselkedést tapasztalt, és több mint a fele azt mondta, hogy áldozata volt online zaklatásnak.

Milyen platformokat érint a közösségi média-tilalom?

Jelenleg tíz platform szerepel a listán: Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, valamint a Kick és a Twitch streamingplatformok.

A kormány három fő kritérium alapján értékeli a potenciális platformokat:

  • a platform egyetlen vagy jelentős célja két vagy több felhasználó közötti online közösségi interakció lehetővé tétele-e
  • lehetővé teszi-e a felhasználók számára, hogy csak néhány vagy az összes többi felhasználóval kommunikáljanak
  • engedélyezi-e a felhasználóknak anyagok közzétételét.

A YouTube Kids, a Google Tanterem és a WhatsApp nincs a listán, mivel nem felelnek meg a kritériumoknak. A tilalom nem érinti azokat a platformokat sem, ahol a tartalmak fiók létrehozása nélkül is megtekinthetők.

A kritikusok arra kérték a kormányt, hogy terjessze ki a tilalmat az online játékoldalakra is, mint például a Roblox és a Discord - írja a BBC.

