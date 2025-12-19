Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Viola névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kettészakad az ország: az egyik fel borzalmasan jár, még a riasztást is kiadták

riasztás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 06:30
ködtartós sűrű
A nyugati vármegyékre riasztást adtak ki a tartós, sűrű köd miatt. Nem szabadulunk a szürkeségtől sem.

Pénteken szürkén, ködösen indul a nap, és napközben is több helyen marad párás a levegő. Néhol szitálás, ködszitálás előfordulhat. Gyenge lesz a keleties szél. Hajnalban 3, napközben 6 fok körül alakul a hőmérséklet.

Budapesti köd
Fotó: Gáll Regina /   Bors

A nyugati vármegyékre elsőfokú riasztást adtak ki a tartós, sűrű köd miatt. 

 

Hétvégén sem várható gyökeres változás időjárásunkban. Borongós, szürke időre készülhetünk, több helyen párával, köddel, szitálással, csak kisebb régiókban van némi esély a felhőzet elvékonyodására. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, délutánonként 2-9 fok valószínű - írta a Köpönyeg.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu