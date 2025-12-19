Kettészakad az ország: az egyik fel borzalmasan jár, még a riasztást is kiadták

Pénteken szürkén, ködösen indul a nap, és napközben is több helyen marad párás a levegő. Néhol szitálás, ködszitálás előfordulhat. Gyenge lesz a keleties szél. Hajnalban 3, napközben 6 fok körül alakul a hőmérséklet.

Budapesti köd

Fotó: Gáll Regina / Bors

A nyugati vármegyékre elsőfokú riasztást adtak ki a tartós, sűrű köd miatt.

Hétvégén sem várható gyökeres változás időjárásunkban. Borongós, szürke időre készülhetünk, több helyen párával, köddel, szitálással, csak kisebb régiókban van némi esély a felhőzet elvékonyodására. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, délutánonként 2-9 fok valószínű - írta a Köpönyeg.