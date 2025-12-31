Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Ilyen lesz az időjárás szilveszterkor: mínuszokkal és hóval zárul az év

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 31. 06:00
szilveszterhavazás
Bár következik az új év, az időjárás marad a régi. Mínusz fokokkal és havazással lep meg minket a szilveszter, de hamarosan visszatér a megszokott, szürke idő.

Igazi szilveszteri meglepetéssel készül az időjárás. Azonban nem tart sokáig a havazás öröme, az új esztendő második napja már a megszokott szürke idővel tér vissza.

Havazással zárja az évet az időjárás.
Havazással kedveskedik nekünk az időjárás Fotó: Cseh Gábor

Jobb lesz felöltözni, ugyanis mínuszokkal zárja az évet az időjárás

Szerda, szilveszter napja

Napközben sok napsütésre lehet számítani, de estére megérkeznek a felhők, és szórványos gyenge havazás, hószállingózás kezdődik. Az erős szél marad továbbra is, miközben reggel -10 és -2, délután -2 és +1 fok között mozog a hőmérséklet.

Csütörtök, újév napja

Marad a borongós idő egész délig, némi hószállingózással és kisebb havazással. Délután nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet, a délnyugati szél pedig egyre inkább megélénkül. A hőmérséklet +2, +3 fok köré enyhül.

Péntek

Visszatér a megszokott szürke idő: erősen felhős, párás időre van kilátás. Szórványosan előfordulhat vegyes halmazállapotú csapadék, miközben a hőmérséklet 0 és +7 fok között alakul - írta a Köpönyeg.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
