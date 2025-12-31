Ilyen lesz az időjárás szilveszterkor: mínuszokkal és hóval zárul az év

Igazi szilveszteri meglepetéssel készül az időjárás. Azonban nem tart sokáig a havazás öröme, az új esztendő második napja már a megszokott szürke idővel tér vissza.

Havazással kedveskedik nekünk az időjárás Fotó: Cseh Gábor

Jobb lesz felöltözni, ugyanis mínuszokkal zárja az évet az időjárás

Szerda, szilveszter napja

Napközben sok napsütésre lehet számítani, de estére megérkeznek a felhők, és szórványos gyenge havazás, hószállingózás kezdődik. Az erős szél marad továbbra is, miközben reggel -10 és -2, délután -2 és +1 fok között mozog a hőmérséklet.

Csütörtök, újév napja

Marad a borongós idő egész délig, némi hószállingózással és kisebb havazással. Délután nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet, a délnyugati szél pedig egyre inkább megélénkül. A hőmérséklet +2, +3 fok köré enyhül.

Péntek

Visszatér a megszokott szürke idő: erősen felhős, párás időre van kilátás. Szórványosan előfordulhat vegyes halmazállapotú csapadék, miközben a hőmérséklet 0 és +7 fok között alakul - írta a Köpönyeg.