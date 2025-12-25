KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Hózápor közelít hazánk felé

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 25. 06:30
Karácsonykor még van remény a havazásra, de nem kell csüggedni, ha ez nem is teljesül most. Ugyanis hózápor közelít hazánk felé a napokban.

Csütörtökön északkelet felől felszakad a felhőzet, több helyen kisüt a nap, de a Dunántúlon és délen még maradnak a felhők. Délen, délnyugaton még többfelé lehet csapadék, a havazás esélye nyugat felé haladva nő, keletebbre eső valószínű. Az északkeleti szelet eleinte többfelé kísérhetik élénk lökések, majd estére mérséklődik a légmozgás. Hajnalban -2, +4, kora délután 0 és 7 fok között alakul a hőmérséklet.

Fotó: Vajda János / Észak-Magyarország


Pénteken, karácsony második napján a változó felhőzet mellett már országszerte több órára kisüthet a nap. Eleinte a Dunántúlon lehet még több felhő az égen, de csapadék már nem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Hajnalban a legtöbb helyen fagyni fog, -6, +1 fok várható. Délután 1-6 fok valószínű.

Viszont a távolabbi előrejelzések szerint a január elseje már komoly hózáporral köszönthet ránk és több napig is eshet a hó.

