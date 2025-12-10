Bemutatták a Galambos Tamás életművéről szóló kötetet

Kedd délután tartották a "Galambos 85" című kötet bemutatóját a művész Groteszk Harmóniák elnevezésű kiállításának április óta helyet adó egri Ziffer Sándor Galériában. Az eseményen Galambos Tamás mellett számos szakember, például művészettörténész is jelen volt. A kötet tulajdonképpen egy hosszú életmű előtt tisztelgő könyv, amely Wehner Tibor művészettörténész szavaival élve teljes áttekintés Galambos Tamás munkásságáról.
Az eseményen Gulyás László, Eger alpolgármestere a beszédében úgy fogalmazott, a könyv egyszerre szól a művészről és a művészetről, aki bár a fővárosban él, egrinek vallja magát.
A ma este különleges, hiszen most nem egy-egy alkotást, hanem egy életművet tarthatunk a kezünkben. Galambos Tamás életműve egy művészi attitűd, amiben a művészet nem utánzás, hanem újragondolás. Munkássága a most elkészült kiadvány lapjain is tovább él, s közben nem csak dokumentálja azt, hanem segít elmélyülni abban a világban, melyet a művész megálmodott magának
– méltatta Galambos Tamás festőművész életművét Gulyás László.
A több mint 200 képet összefoglaló kötet bemutatóján Wehner Tibor művészettörténész a könyv életre hívásának története mellett arról is beszélt, hogy nem véletlenül két nyelven szerepelnek benne a szövegek - írja a HEOL.
Galambos nemzetközi hírét is jól ábrázolja a kezünkben tartott kiadvány: Tamás nem csak hazánkban, de számos országban, köztük a tengerentúlon is ismert és népszerű alkotó. Az itt felsorakozó életmű minden darabja időrendi sorrendben szerepel a könyvben, s ez már önmagában egy alkotási ívet ír le, ha figyelemmel kísérjük művészetének alakulását
– fogalmazott a művészettörténész.
Tudom, hogy nem illik ilyet mondani arról, ami rólam szól, de ez a könyv nekem is nagyon tetszik
- mondta el a festőművész, Galambos Tamás, aki a délután befejezéseként maga is kapott egy példányt az életművéről szóló kötetből.
