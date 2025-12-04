Feledhetetlen nap Mirkó életében: találkozott Farkas Bertalannal, az első magyar űrhajóssal!

Egy rendkívüli nap emléke marad meg örökre a kilencéves Mirkó szívében, ugyanis személyesen találkozhatott Farkas Bertalannal, Magyarország első űrhajósával. A Kecskéstelepi Művelődési Házban tartott előadás különleges pillanata minden jelenlévőnek megható élményt nyújtott. A Duchenne-színdrómás Mirkó szemei felcsillantak hiszen minden álma, hogy egyszer pilóta legyen!
Farkas Bertalan a világűr titkairól mesélt, Mirkó pedig az első sorból, csillogó szemmel figyelte minden szavát. A kisfiú úgy hallgatta a történeteket, mintha magába akarná zárni az egész univerzumot. Egyetlen dolog miatt volt szomorú: hogy az előadás véget ért. Legszívesebben órákon át hallgatta volna tovább a súlytalanságról, az űrhajózás kihívásairól és a végtelen kozmoszról szóló élményeket.
Mirkó álma, hogy egyszer pilóta legyen, ezért nagyon nagy örömmel és izgalommal halgatta végig Farkas Bertalan előadását mely a világűr és az űrutazás rejtelmes világáról mesélt. Az ilyen események apró csodákat hoznak a mindennapi életünkbe
– írja Dékány Tímea Mirkó életének részleteit bemutató posztjában.
A találkozás életre szóló ajándék volt egy olyan kisfiú számára, aki nap mint nap hősiesen küzd a Duchenne-féle izomsorvadással, mégis arról álmodik, hogy egy napon pilóta legyen.
Farkas Bertalan előadása után Mirkó arcán olyan ragyogás ült, amelyet nehéz szavakkal leírni. Számára a találkozás nem csupán élmény volt – megerősítés, új erőforrás és ösztönzés arra, hogy soha ne adja fel álmait
– teszi hozzá a Mirkó anyukája.
Hősiesen küzd nap mint nap, és a világűr felé néz – hiszi, hogy egyszer ő is pilóta lehet. Ezen a felejthetetlen napon az álmai egy kicsit közelebb kerültek hozzá.
Mirkó és a Duchenne- színdróma
Mirkó 9 éves, és 2021-ben diagnosztizálták Duchenne-féle izomsorvadással, egy ritka és súlyos genetikai betegséggel, amely fokozatos izomgyengüléssel jár. A diagnózis minden család számára megrázó, de Mirkó hihetetlen bátorsággal és pozitív életszemlélettel állja a mindennapok kihívásait. Bár állapota folyamatos odafigyelést, kezeléseket és terápiákat igényel, a kisfiú mosolya és kitartása mindenkit inspirál körülötte.
Édesanyja, Tímea, aki azóta is minden erejét fiára fordítja, fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy Mirkó a lehető legjobb ellátásban részesüljön. A rendszeres gyógytorna, a gyógyszerek és a különféle kezelések nemcsak lassítják a betegség előrehaladását, hanem lehetőséget adnak arra, hogy Mirkó minél tovább élhessen aktív, örömteli gyermekként. A kezelések azonban rendkívül költségesek. A család helyzete sokak számára ismerős a Duchenne-betegek körében: az állapot fenntartása és lassítása csak folyamatos anyagi támogatással lehetséges. Tímea ezért hozta létre a „Mirkóval legyőzzük a Duchennet Alapítványt”, hogy összefogja mindazokat, akik támogatni szeretnék Mirkó hosszú és küzdelmes útját. Az alapítvány célja nemcsak Mirkó kezeléseinek finanszírozása, hanem az, hogy felhívják a figyelmet a Duchenne-féle izomsorvadással élő gyermekek kihívásaira.
Az adományokból jelenleg több létfontosságú területre gyűjtenek:
Minden támogatás számít – minden egyes forint közelebb viszi Mirkót ahhoz, hogy tovább élhessen gyermekként, álmaival, mosolyával és csillagok felé forduló tekintetével.
Érdekel a teljes történet? Nézd meg videón!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.