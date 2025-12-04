Feledhetetlen nap Mirkó életében: találkozott Farkas Bertalannal, az első magyar űrhajóssal!

Egy rendkívüli nap emléke marad meg örökre a kilencéves Mirkó szívében, ugyanis személyesen találkozhatott Farkas Bertalannal, Magyarország első űrhajósával. A Kecskéstelepi Művelődési Házban tartott előadás különleges pillanata minden jelenlévőnek megható élményt nyújtott. A Duchenne-színdrómás Mirkó szemei felcsillantak hiszen minden álma, hogy egyszer pilóta legyen!

Farkas Bertalan a világűr titkairól mesélt, Mirkó pedig az első sorból, csillogó szemmel figyelte minden szavát. A kisfiú úgy hallgatta a történeteket, mintha magába akarná zárni az egész univerzumot. Egyetlen dolog miatt volt szomorú: hogy az előadás véget ért. Legszívesebben órákon át hallgatta volna tovább a súlytalanságról, az űrhajózás kihívásairól és a végtelen kozmoszról szóló élményeket.

– írja Dékány Tímea Mirkó életének részleteit bemutató posztjában.

A találkozás életre szóló ajándék volt egy olyan kisfiú számára, aki nap mint nap hősiesen küzd a Duchenne-féle izomsorvadással, mégis arról álmodik, hogy egy napon pilóta legyen.

– teszi hozzá a Mirkó anyukája.

Hősiesen küzd nap mint nap, és a világűr felé néz – hiszi, hogy egyszer ő is pilóta lehet. Ezen a felejthetetlen napon az álmai egy kicsit közelebb kerültek hozzá.

Mirkó és a Duchenne- színdróma Mirkó 9 éves, és 2021-ben diagnosztizálták Duchenne-féle izomsorvadással, egy ritka és súlyos genetikai betegséggel, amely fokozatos izomgyengüléssel jár. A diagnózis minden család számára megrázó, de Mirkó hihetetlen bátorsággal és pozitív életszemlélettel állja a mindennapok kihívásait. Bár állapota folyamatos odafigyelést, kezeléseket és terápiákat igényel, a kisfiú mosolya és kitartása mindenkit inspirál körülötte.

Édesanyja, Tímea, aki azóta is minden erejét fiára fordítja, fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy Mirkó a lehető legjobb ellátásban részesüljön. A rendszeres gyógytorna, a gyógyszerek és a különféle kezelések nemcsak lassítják a betegség előrehaladását, hanem lehetőséget adnak arra, hogy Mirkó minél tovább élhessen aktív, örömteli gyermekként. A kezelések azonban rendkívül költségesek. A család helyzete sokak számára ismerős a Duchenne-betegek körében: az állapot fenntartása és lassítása csak folyamatos anyagi támogatással lehetséges. Tímea ezért hozta létre a „Mirkóval legyőzzük a Duchennet Alapítványt”, hogy összefogja mindazokat, akik támogatni szeretnék Mirkó hosszú és küzdelmes útját. Az alapítvány célja nemcsak Mirkó kezeléseinek finanszírozása, hanem az, hogy felhívják a figyelmet a Duchenne-féle izomsorvadással élő gyermekek kihívásaira.