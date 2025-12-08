Zoknira fel! Egyre több brit iroda száműzi a cipőket — és meglepő módon működik

Egyre több brit cég vezeti be a „no shoes” protokollt, amely elsőre furcsa szokásként hathat, de valójában mélyebb célt szolgál: azt, hogy a munkahelyi környezet kevésbé legyen merev, távolságtartó és stresszes. A brit dolgozók körében rekordmagas a munkahelyi stressz és a kiégés, miközben az alkalmazottak egyre inkább a jóllétet helyezik előtérbe a fizetéssel szemben. Ebben a kontextusban még egy apró változtatás is, mint a cipő levétele, komoly pszichológiai hatást válthat ki.
A trend a Szilícium-völgyből indult, ahol az informálisabb munkakörnyezet a kreativitás katalizátoraként működik. A brit startupok pedig most ugyanezt a „zoknis kultúrát” próbálják beépíteni saját irodai mindennapjaikba.
Egyre több cégvezető engedi, hogy alkalmazottai cipő nélkül dolgozzanak, és az eredmények meglepően pozitívak: nőtt a nyugalom, a koncentráció és a kreativitás. Sokkal inkább „otthonos” lett az iroda, és ezzel együtt oldottabb, együttműködőbb a hangulat is.
Volt, aki úgy nyilatkozott, hogy „Az iroda önmagában is kihívás — bármi, ami könnyebbé teszi a benne töltött időt, jó a morálnak és a produktivitásnak.” És volt, aki azt állította, hogy a cipő nélküli munka a neurodivergencia bizonyos eseteiben, például szenzoros érzékenységnél is segíthet, hiszen a cipőviselés rontja a koncentrációs képességet.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy bár az első 1-2 napban mindenki számára furcsa volt a cipő nélküli munkavégzés, utána már senki nem figyelte, hogy mi van a másik lábán.
Ugyanakkor egyes cégvezetők fontosnak tartották, hogy a cipő nélküli munkavégzésre is szabályokat vezessenek be, így például betiltották a teljesen mezítlábas munkavégzést, csak tiszta, lyukmentes zoknit engedélyeznek, illetve a konyhában, a mosdóban és kültéren elvárják a cipő viselését.
Vannak ugyanakkor olyan vezetők is, akik fenntartásokkal kezelik a jelenséget. Van, aki szerint ez csak eltereli a figyelmet a valódi prioritásokról, és volt, aki arra figyelmeztetett, hogy az informálisabb öltözködés nem mindenkit érint egyformán: „A férfiak általában könnyebben megengedhetik maguknak az informális megjelenést, míg a nőket gyakrabban ítélik meg a kinézetük alapján.”
Generációs szakadék is kialakulhat: a fiatalok a cipőtlenséget kreatív szabadságként élik meg, az idősebbek viszont a professzionalizmus hiányaként. Ezek a különbségek könnyen feszültséget generálhatnak.
Ha olyan munkahelyet keresel, ahol fontos a jó hangulat, a rugalmas hozzáállás és a valódi munkahelyi kultúra, böngészd át a Jobinfo.hu több ezer aktuális állását!
A cipőlevétel talán apróságnak tűnik, de jelképes lépés: eltávolodás a merev céges szabályoktól, közeledés a komfortosabb, emberibb munkakörnyezet felé. A kérdés nem az, hogy zokniban vagy cipőben dolgozunk — hanem az, hogy a munkahely támogatja-e a jóllétet, a fókuszt és a kreativitást.
További munkahelyi trendekről, HR-pszichológiáról és munkaerőpiaci jelenségekről olvashatsz a Jobinfo blogján — katt ide és inspirálódj!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.