Kiderült, ez a cég lesz a Budapest Airport hivatalos fuvarozója

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 14:45
A Főtaxi és az Uber magyarországi partnere, az F Mobilitás Kft. nyerte el a jogot a 2025–2030 közötti időszakra.
A Budapest Airport többfordulós, szakmai tender keretében választotta ki azokat a szolgáltatókat, akik 2025 és 2030 között biztosítják a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren az érkező utasok taxis személyszállítását. A tender eredménye szerint Budapesten a legnagyobb múlttal rendelkező Főtaxi – amely már tizennégy éve a repülőtér megbízható szolgáltatója – ismét elnyerte a repülőtéri taxis szolgáltatás működtetésének jogát – közölte a Főtaxi.

Fotó: Vémi Zoltán/vg.hu

Az F Mobilitás Kft., a globálisan vezető mobilitási platformként ismert Uber hazai partnere pedig új szereplőként kap lehetőséget arra, hogy fejlett, digitális alapú megoldásaival gazdagítsa a reptér személyszállítási rendszerét. A repülőtér utasforgalma 2024-ben meghaladta a 17,6 millió főt, és az idei év is új rekordot ígér.

A növekvő igények miatt a Budapest Airport olyan szolgáltatókat keresett, akik megfelelő kapacitással, szakmai felkészültséggel és magas szolgáltatási színvonallal képesek fenntartható módon támogatni a repülőtér működését. 

Meggyőződésünk, hogy a következő időszakban mindkét nyertes szolgáltató képes lesz ezt a színvonalat biztosítani

 – mondta Markus Klaushofer, a Budapest Airport Zrt. kereskedelmi vezérigazgató-helyettese.

A tender eredményeként a Főtaxi továbbra is a terminálok előtti, megszokott felvételi pontról szolgálja ki az utasokat. A következő években mindkét szolgáltató kiemelt figyelmet fordít a fejlesztésekre, a szolgáltatási színvonal fenntartására és a fenntartható működés támogatására a budapesti Liszt Ferenc repülőtéren.

A Főtaxi flottájában folyamatosan növekszik az elektromos járművek aránya, míg az F Mobilitás Kft. az Uberrel való együttműködését tovább erősítve fejlett digitális útvonal-optimalizálási megoldások révén segíti az energiahatékony működést - írja a vg.hu.

 

