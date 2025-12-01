"Jövőre meg kell mutatnunk a világnak, hogy van egy nemzet Európa szívében, amely nem fél a saját útján járni. Van egy nemzet, amely nem enged a zsarolásnak. Egy nemzet, amely nem hátrál meg a történelem viharában. Ezek vagyunk mi, magyarok, a szabadság vándorai. És amíg itt vagyunk, ezen a téren, és amíg lesz akár egyetlen magyar is a Földön, addig lesz, aki kimondja: Itt béke lesz, mert mi békét akarunk. És szabadság lesz, mert mi szabadságra születtünk."- részlet Orbán Viktor ünnepi beszédéből az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján.
Rengeteg ember hallgatta a miniszterelnök szavait, hiszen a Békemenet hatalmas, minden elsöprő, egységes tömege érkezett meg a beszédre a Kossuth térre a nemzeti ünnepen. A minden eddiginél gigantikusabb tömeg azt az üzenetet hordozza, amely mellett minden jóérzésű ember könnyű szívvel ki tud állni:
a magyarok nem akarnak háborút. A magyarok békét akarnak!
A magyar és az ukrán nép kapcsolata soha nem volt felhőtlen, ennek ellenére az első pillanattól fogva minden létező és észszerű segítséget megad Magyarország az ukránoknak: történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtotta végre Magyarország az ukrajnai háború kitörése óta, 106 milliárd forintnyi segítséget nyújtva az ukrán menekülteknek. Az állam csaknem másfél millió, a háború elől Magyarországra menekülő embernek segített, több mint 250 ezer ideiglenes tartózkodási engedélyt adott ki.
A segítségpontokon mintegy 675 ezer embernek adtak segítséget, az ukrán embereket a határon innen és túl segítő karitatív szervezetek részére pedig négy és fél milliárd forintnyi támogatást nyújtottak.
Minden segítséget megadott Magyarország az elesett, háború elől menekülő embereknek.
A háború ráadásul már most is érinti a magyarokat a nagyszámú kárpátaljai külhoni magyarság miatt, nekik is üzent a Békemenet napján a miniszterelnök: "Az orosz–ukrán háború nem a mi háborúnk. A kárpátaljai magyarok pedig úgy keveredtek bele, mint Pilátus a krédóba. Innen is üzenjük: nem feledkeztünk meg rólatok, Veletek vagyunk, számontartunk Benneteket, és segítjük családjaitokat.
Csak az országnak van határa, a nemzetnek nincs, és egyetlen magyar sincs egyedül."
Bár Európában több országban háborús készültség van, visszaállítják a sorkatonaságot, nőket is besoroznak, és arról beszélnek, hogy vége a békeidőknek, a magyar álláspont egyértelmű: békét akarunk. Minden népnek joga van szabadságban, méltóságban és békében élni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.