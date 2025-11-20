Orbán Viktor: Magyarország nem kér a háborús tervekből!

Orbán Viktor Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a Dömötör család három kisgyermeket nevel. Békében és biztonságban akarnak élni.

Az ő hangjukat, az ő aláírásukat is magammal fogom vinni Brüsszelbe. Magyarország nem kér a háborús tervekből!

- fogalmazott a miniszterelnök, és egy videót is megosztott a családnál történt látogatásról.