Orbán Viktor: Magyarország nem kér a háborús tervekből!

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 15:37
békecsalád
A Dömötör család kérését is magával viszi Brüsszelbe Orbán Viktor.
Bors
A szerző cikkei

Orbán Viktor Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a Dömötör család három kisgyermeket nevel. Békében és biztonságban akarnak élni.

Az ő hangjukat, az ő aláírásukat is magammal fogom vinni Brüsszelbe. Magyarország nem kér a háborús tervekből!

- fogalmazott a miniszterelnök, és egy videót is megosztott a családnál történt látogatásról.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
