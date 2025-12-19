A nyolcadik hónapban járó feleségem nagyon félt!

A baloldali politikai aktivista-provokátor, Molnár Áron egy kétmásodperces videórészlettel igyekezett botrányt kavarni, amit persze azonnal kihasznált Magyar Péter. Gyermekbántalmazásról, brutalitásról hazudoznak egykiragadott videórészletet mutogatva.
A felvétel a fóti Károlyi István Gyermekközpont speciális részlegében készült tavaly. Súlyos pszichés és viselkedési problémákkal küzdő fiatalok élnek itt, ön és közveszélyesek, a verekedések, a balhék rendszeresek, a lakók rendszeresen öngyilkossággal fenyegetőznek.
A videón látható esetben is ez történt. A fiatal egy kábellel elkezdte fojtogatni magát, Yousufi Qais gyermekvédelmi asszisztens lefogta őt – és nem fojtogatta -, leszedte róla a kábelt, hogy megvédje őt saját magától, valamint azoktól, akik még a teremben voltak. Ha nem teszi, vagy később kapcsol, minden bizonnyal szörnyűségek történtek volna.
Az afganisztáni születésű Yousufi Qais halk szavú, nyugodt ember. Még a legnehezebb pillanatokban is higgadtan beszél, pedig megviselték az utóbbi napok. 8 hónapos terhes felesége el akarta kísérni a szerkesztőségünkbe. Azt mondja, azért, mert félti, mi történhet vele útközben a rágalomhadjárat miatt.
A fiatalember 21 éves kora, 2012 óta él Magyarországon, ezalatt három diplomát szerzett. 2017-ben kezdett dolgozni az SOS Gyermekfalu Alapítványnál, így került kapcsolatba a fóti Károlyi István Gyermekközponttal. 2018 márciusában kezdett itt dolgozni gyermekvédelmi asszisztensként. 2020-ban önként jelentkezett covidos gyerekekre vigyázni karanténban, olyan beteg lett később, hogy a váci kórházban kezelték, két hétig nem kapott levegőt.
A nehéz sorsú gyerekek speciális részlegébe is önként jelentkezett, sokat sportolt a gyerekekkel együtt, szabadtéri programokra (foci, horgászás, biciklizés, kirándulás) kísérte őket, ezzel is a bennük felgyülemlő feszültségeiket próbálta levezetni. Erre azért volt szükség, mert szellemileg és lelkileg sérült, gyakran drogfüggő gyerekekről van szó, akik magukkal, egymással és a felnőttekkel szemben is agresszívak és kiszámíthatatlanok.
A mindennapok nagyon megterhelőek voltak, - egy filmet úgy lehetett megnézni, hogy a másfél óra alatt 10-szer kellett szétszedni a gyerekeket, mert egymásnak ugrottak, verekedtek - sokszor bántották, megalázták a nevelőket is, beleértve Yousufi Qaist is. Egyszer egy gyerek félmilliós kárt okozott rongálással csak azért, mert nem tudta azonnal kirándulni indulni, Qaisnak ugyanis még ki kellett szaladnia pisilni. Az őrjöngése közben Qais is megsérült, de szerencsére csak a keze – azzal védte a fejét. A gyerek ugyanis konkrétan egy radiátorráccsal támadt rá, azzal ütötte. Qais ekkor is csak magát védte, a gyerekhez nem nyúlt.
A videóban látható jelenet egy hasonló őrjöngés vége volt. Többen összevesztek, összeverekedtek. Az asszisztens igyekezett közéjük állni, és nagy nehezen sikerült megakadályoznia a verekedés folytatását. Az egyik gyerek, aki a videón fekszik a földön, felállt és idegesen, az önkontrollját teljesen elveszítve beleboxolt a TV-be, és eltörte. Majd leszakította a TV-kábelt, azzal körbetekerte nyakát és elkezdte szorítani azt. Eközben fenyegetőzött, hogy megöli magát. A földre feküdve színlelte saját halálát, ekkor kénytelen volt Yousufi Qais megelőzni a nagyobb bajt. A vállát fogva többször megrázta és azt kiabálta neki, hogy jól van-e, befejezte-e. Ekkor sikerült a zsinórt eltávolítani, 10 perc után a gyerek mindenkitől bocsánatot kért a TV megrongálása és az egész cirkusz miatt, és végül ökölpacsit adott a férfinak.
Qais szerint a magát fojtogató gyerek a társai miatt is veszélyben volt. A televízió ugyanis a legfontosabb szórakozási lehetőség a fiatal lakók életében, azzal pedig, hogy tönkretette a legfőbb szórakozásukat, azonnal közellenséggé válhatott volna. Mindenféle ok nélkül is naponta többször is szét kellett őket szedni, többször meg kellett akadályozni, hogy ne okozzanak sérülést maguknak és másoknak.
Minden eseményről, így erről is feljegyzés készült, amiről úgy tudja, meg is található az otthonban, Qais szerint, aki erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezett, valamint átment a pszichológiai és a kifogástalan életvitel vizsgálaton is, az ottani kollégái, vezetője hajlandóak tanúskodni mellette. A kiragadott részlet több, mint egy évvel később került nyilvánosságra, amikor politikai eszközként használta fel Molnár Áron és Magyar Péter.
Az események idején csak a gyerekek és Yousufi Qais, valamint egy másik szakember volt a teremben. A fiataloknál nem lehet mobiltelefon, így minden bizonnyal a másik felnőtt vette fel és osztotta meg a felvételt. Qais nem érti, hogy miért nem neki segített inkább videózás helyett. Az események után nem tett panaszt, ha pedig úgy érezte, hogy bűncselekmény történt, miért nem értesítette a rendőrséget azonnal? Miért nem avatkozott közbe? Ha valóban bűncselekmény történt volna, ez súlyos mulasztás lenne a részéről.
Olyanok voltunk a gyerekeknek, mint egy boxzsák, mondja a fiatalember, aki idén munkahelyet váltott, de az elhivatottsága megmaradt. A gyerekek védelme a legfontosabb, ha valaki gyereket bánt, annak következménye kell, hogy legyen, de fontos a rájuk vigyázó szakemberek védelme is, mondja Qais. Ez egy nehéz, felelősségteljes munka, és az ilyen cirkuszokkal csak ártanak azoknak, akik a gyermekvédelemben dolgoznak. Ő például biztosan pszichológushoz fog fordulni, hogy feldolgozza az elmúlt napokat, és nagyon félti a várandós feleségét és a februárban megszülető kislányát is.
Attól tart, hogy a rágalomhadjáratok miatt kevesebben jelentkeznek majd a gyermekvédelembe, attól pedig még jobban, hogy ha legközelebb hasonló történik, egy másik szakember nem mer majd fizikailag közbeavatkozni, például leszedni a kábelt a gyerek nyakáról, vagy megvédeni a többiektől, aminek tragédia lehet a vége.
