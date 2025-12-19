A nyolcadik hónapban járó feleségem nagyon félt!

A baloldali politikai aktivista-provokátor, Molnár Áron egy kétmásodperces videórészlettel igyekezett botrányt kavarni, amit persze azonnal kihasznált Magyar Péter. Gyermekbántalmazásról, brutalitásról hazudoznak egykiragadott videórészletet mutogatva.

A felvétel a fóti Károlyi István Gyermekközpont speciális részlegében készült tavaly. Súlyos pszichés és viselkedési problémákkal küzdő fiatalok élnek itt, ön és közveszélyesek, a verekedések, a balhék rendszeresek, a lakók rendszeresen öngyilkossággal fenyegetőznek.

A videón látható esetben is ez történt. A fiatal egy kábellel elkezdte fojtogatni magát, Yousufi Qais gyermekvédelmi asszisztens lefogta őt – és nem fojtogatta -, leszedte róla a kábelt, hogy megvédje őt saját magától, valamint azoktól, akik még a teremben voltak. Ha nem teszi, vagy később kapcsol, minden bizonnyal szörnyűségek történtek volna.

Önként jelentkezett a legnehezebb sorsú gyerekekhez

Az afganisztáni születésű Yousufi Qais halk szavú, nyugodt ember. Még a legnehezebb pillanatokban is higgadtan beszél, pedig megviselték az utóbbi napok. 8 hónapos terhes felesége el akarta kísérni a szerkesztőségünkbe. Azt mondja, azért, mert félti, mi történhet vele útközben a rágalomhadjárat miatt.

Fotó: MEDIAWORKS

A fiatalember 21 éves kora, 2012 óta él Magyarországon, ezalatt három diplomát szerzett. 2017-ben kezdett dolgozni az SOS Gyermekfalu Alapítványnál, így került kapcsolatba a fóti Károlyi István Gyermekközponttal. 2018 márciusában kezdett itt dolgozni gyermekvédelmi asszisztensként. 2020-ban önként jelentkezett covidos gyerekekre vigyázni karanténban, olyan beteg lett később, hogy a váci kórházban kezelték, két hétig nem kapott levegőt.

A nehéz sorsú gyerekek speciális részlegébe is önként jelentkezett, sokat sportolt a gyerekekkel együtt, szabadtéri programokra (foci, horgászás, biciklizés, kirándulás) kísérte őket, ezzel is a bennük felgyülemlő feszültségeiket próbálta levezetni. Erre azért volt szükség, mert szellemileg és lelkileg sérült, gyakran drogfüggő gyerekekről van szó, akik magukkal, egymással és a felnőttekkel szemben is agresszívak és kiszámíthatatlanok.