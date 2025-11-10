Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Tilos inni a csapokból, két várpalotai laktanya vízhálózata is fertőzött

várpalota
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 15:05
laktanyae.coli
Aggasztó hírek érkezte a laktanyákból. Várpalota civil vízhálózata azonban szerencsére nem fertőzött.

Várpalota két laktanyája is Escherichia coli (elterjedtebb nevén E.Coli) baktériummal fertőzött. Először pár napja a Kossuth-laktanya, majd a Mandulás-laktanya vízhálózata bizonyult egészségre ártalmasnak. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy jelenleg csak a két katonai objektum belső hálózata fertőzött, a civil vízhálózat biztonságosnak bizonyult. A városi vízhálózat biztonságáról több kontrollmintavétel is készült, ezek eddig negatív eredményt mutattak. A hatóságok hangsúlyozták: amennyiben változás történik, az önkormányzatot, valamint minden érintett közintézményt (óvodák, iskolák, szociális és egészségügyi intézmények) haladéktalanul értesíteni fognak, és megteszik a szükséges intézkedéseket - írja a VEOL oldala. Baj esetén lajtos kocsikat is bevetnek, emellett palackos vízzel biztosítják majd a szükségleteket. A fejleményeket továbbra is figyelemmel kísérik - közölte Campanari-Talabér Márta, a település polgármestere.

Veszélyes a víz Várpalota két laktanyájában is
Veszélyes a víz Várpalota két laktanyájában is  Fotó: Unsplash

Várpalota laktanyái érintettek: Mi az E. coli baktérium, és miért olyan veszélyes?

Az Escherichia coli (E. coli) baktérium jelenléte az ivóvízben komoly egészségügyi kockázatot jelenthet. Súlyos gyomor- és bélrendszeri megbetegedést okozhatnak bizonyos törzsek: hasmenést, hányást, lázat. Egyes esetekben az E. coli veseproblémákat is kiválthat. A fertőzés különösen veszélyes lehet a gyermekekre, idősekre, valamint a legyengült immunrendszerű emberekre nézve. Ezért is kiemelten fontos a szennyezett víz azonnali kizárása a fogyasztásból.

 

