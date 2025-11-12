Szombat délutántól szabad az út a Flórián téri felüljárók déli hídján

Mintegy nyolc hónappal a március 1-jei lezárása után november 15-én, szombat délután megnyílik a Flórián téri felüljárók megújult déli hídjának az útpályája a személy- és az egyéb gépjárművel közlekedők előtt. Az ideiglenes forgalmi rend szerint a forgalom rövid szakaszon egy, azután két sávon haladhat az Árpád híd, illetve Pest felé.

A szakemberek még a déli híd megnyitása előtt, november 14-én, péntek este 20 órakor elkezdik a felújítás második üteméhez – az északi híd felújításához – szükséges ideiglenes forgalomtechnika kialakítását, ami tartalmazza a hídhoz tartozó útvonalak és a híd alatti, jelenleg meglévő forgalmi rend módosítását, valamint az Árpád hídon Buda felé tartó új buszsáv létesítését is. A munkák ideiglenes sávszűkítéssel, csúcsidőn kívül kisebb forgalomkorlátozással, esetenként lezárással járnak. A BKK kéri a környéken utazókat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek.

Ideiglenes forgalmi rend a déli híd megnyitása előtt

Fontos változás, hogy péntek estétől megszűnik a felhajtási lehetőség az északi hídra Szentendre irányából Pest felé, miközben nyitva marad rajta az Árpád híd felől Szentendre irányába haladó egy sáv. A déli híd szombat délutáni megnyitásáig Szentendre irányából Pest felé csak a Pacsirtamező utcai visszafordító segítségével lehet közlekedni.

Ideiglenes forgalmi rend a déli híd megnyitása és az északi híd teljes lezárása között

A déli híd megnyitásától az északi híd lezárásáig tartó átmeneti időszak első szakaszában az alábbi forgalmi rend lesz érvényben a Flórián térnél:

· a megújult déli hídra Szentendre felől Pest irányába haladva egy sávon lehet felhajtani, ami a folytatásban egy sávval kiszélesedik (ez a forgalmi rend fennmarad az északi híd teljes felújításának idejére), és nyitva lesz a lehajtó ág is az Árpád fejedelem útja felé;

· az Árpád hídról érkezők egy sávon tudnak az északi hídon Szentendre felé haladni, illetve a Tavasz utcán egy sávon, kis ívben kanyarodhatnak jobbra, vagy két sávon haladhatnak tovább egyenesen, a Vörösvári út felé;