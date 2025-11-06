Sztárhorgászokkal várja a látogatókat az idei PontyShow

Pénteken kezdődik és vasárnapig tart az ősz legjobban várt horgászkiállítása, a PontyShow, ahol rengeteg újdonsággal várják az érkezőket a szervezők a budapesti Hungexpón. A kiállításon nemcsak a jövő évi újdonságokat tudják megtekinteni és kipróbálni a résztvevők, hanem neves horgászok, például Döme Gábor vagy Jankovich Krisztián előadásait is meghallgathatják. Bár a rendezvény a nevében a pontyhorgászatra utal, más halfajok elismert szakemberei is fellépnek. Többek között a harcsázás és a pergetés is terítéken lesz.

Az ősz legnagyobb horgászkiállítását rendezik a hétvégén a Hungexpón

– Jó hír, hogy az Albertirsai úton idén is ingyenes lesz a parkolás, de az Örs vezér teréről induló 10-es busszal is könnyedén meg lehet közelíteni a helyszínt – mondta lapunknak a PontyShow főszervezője, Bujáki Géza, aki kiemelte: óriási az érdeklődés a rendezvény iránt, 15 ezer látogatóra számítanak. A gyerekekre is gondoltak, a színes programok mellett, tízéves korig ingyenes a belépés.