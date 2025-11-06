Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Lénárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sztárhorgászokkal várja a látogatókat az idei PontyShow

ponty
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 12:35
hungexpopecahorgász
15 ezer látogatót várnak a szervezők az idei PontyShow-ra.
K. D.
A szerző cikkei

Pénteken kezdődik és vasárnapig tart az ősz legjobban várt horgászkiállítása, a PontyShow, ahol rengeteg újdonsággal várják az érkezőket a szervezők a budapesti Hungexpón. A kiállításon nemcsak a jövő évi újdonságokat tudják megtekinteni és kipróbálni a résztvevők, hanem neves horgászok, például Döme Gábor vagy Jankovich Krisztián előadásait is meghallgathatják. Bár a rendezvény a nevében a pontyhorgászatra utal, más halfajok elismert szakemberei is fellépnek. Többek között a harcsázás és a pergetés is terítéken lesz. 

Az ősz legnagyobb horgászkiállítását rendezik a hétvégén a Hungexpón

– Jó hír, hogy az Albertirsai úton idén is ingyenes lesz a parkolás, de az Örs vezér teréről induló 10-es busszal is könnyedén meg lehet közelíteni a helyszínt – mondta lapunknak a PontyShow főszervezője, Bujáki Géza, aki kiemelte: óriási az érdeklődés a rendezvény iránt, 15 ezer látogatóra számítanak. A gyerekekre is gondoltak, a színes programok mellett, tízéves korig ingyenes a belépés.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu