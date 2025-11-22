Kihúzták az Ötöslottó nyerőszámait: 1,46 milliárd forint volt a tét

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 47. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
16 (tizenhat)
22 (huszonkettő)
37 (harminchét)
74 (hetvennégy)
81 (nyolcvanegy)
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 18 darab, nyereményük egyenként 2.654.765 forint;
3 találatos szelvény 1817 darab, nyereményük egyenként 27.685 forint;
2 találatos szelvény 53.672 darab, nyereményük egyenként 3515 forint.
2 darab Joker volt, nyereményük egyenként: 15.182.400 forint.
A következő héten várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 1,668 milliárd Ft.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.