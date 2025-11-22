Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Cecília névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Kihúzták az Ötöslottó nyerőszámait: 1,46 milliárd forint volt a tét

Kihúzták az Ötöslottó nyerőszámait: 1,46 milliárd forint volt a tét

ötös lottó
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 22. 20:43
nyerőszámokjokersorsolás
Mutatjuk a nyerőszámokat!
N.T.
A szerző cikkei

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 47. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

16 (tizenhat)

22 (huszonkettő)

37 (harminchét)

74 (hetvennégy)

81 (nyolcvanegy)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 18 darab, nyereményük egyenként 2.654.765 forint;

3 találatos szelvény 1817 darab, nyereményük egyenként 27.685 forint;

2 találatos szelvény 53.672 darab, nyereményük egyenként 3515 forint.

Joker: 419874

2 darab Joker volt, nyereményük egyenként: 15.182.400 forint.

A következő héten várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 1,668 milliárd Ft. 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu