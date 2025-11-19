Mutatjuk, hogy milyen lesz idén az ország karácsonyfája - fotó

Kiválasztották azt a fenyőfát, ami az ország karácsonyfájaként lesz felállítva Budapesten a Kossuth téren. A csaknem 23 méter magas ezüstfenyőt Ibrány városából választották ki. A kiválasztási folyamat során az Országgyűlés Hivatalához az ország minden tájáról érkeztek felajánlások.

Az ország karácsonyfája idén a Nyírségből fog érkezni Budapestre / Fotó: Lakatos Péter

A 31 fenyőfa közül több mint a fele, tehát 18 volt olyan magas ahhoz, hogy azokat a helyszínen is megvizsgálják. Emellett a tavalyi válogatásból is több fenyő is versenyben maradt, azonban végül a nyírségi fára esett a választás.

Ezek alapján kerül kiválasztásra az ország karácsonyfája

Ahhoz, hogy egy fenyőfa elnyerje az ország karácsonyfájának a címét legalább 20 méter magasnak kell lennie és arányosan formásnak, valamint kellően dús lombozattal kell rendelkezzen.

Emellett figyelembe kell venni a biztonságos megközelíthetőséget, az elektromos emelődaru és a szállítójármű helyigényét, valamint azt is, hogy miként viseli el az óriási fenyőfa a kivágás, emelés, rögzítés viszontagságait.

A szállítási útvonalakat pedig a döntés meghozatala után mérlegelték.

40 évig nevelték a nyírségi fenyőfát

Az Országgyűlés Hivatalának közleményében olvasható, hogy a család - akik szeretnék megőrizni a névtelenségüket - az unokák javaslatára, tavaly Szenteste döntött úgy, hogy a 40 éves fenyőfát felajánlják.

A családot nagy örömmel és büszkeséggel töltötte el mikor megtudták, hogy az ő fenyőfájuk fogja díszíteni a Kossuth teret advent első vasárnapjától egészen vízkeresztig. Elárulták, hogy negyven évvel ezelőtt az ezüstfenyőt földlabdásan ültették el és az előző években mindig megcsodálták az Országház előtt felállított karácsonyfát, amely az idén különös büszkeséggel fogja eltölteni mindannyiukat.

A fa kivágásának és szállításának időpontjáról a későbbiekben adnak tájékoztatást - közölte az Országgyűlés Hivatala.