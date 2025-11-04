Ónos eső, mínuszok: nem kegyelmez az időjárás

Keddi időjárás: sok napsütésre számíthatunk a térségben, említésre méltó csapadék nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad az északnyugati szél. Kora reggel 8 fok körül alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, napközben pedig 13 fok körüli csúcsértéket mérhetünk.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Ónos szitálás, mínuszok - így alakul a novemberi időjárás

Szerda reggelre sokfelé képződik pára, köd, illetve rétegfelhőzet, amely helyenként csak lassan oszlik fel. Az ország nagy részén viszont sok napsütésre számíthatunk, csapadék sehol sem várható. Nyugaton, északnyugaton többfelé élénk, néhol erős lesz a déli, délkeleti szél. Reggel -3 és +5, napközben 12 és 17 fok között alakul a hőmérséklet.

Csütörtök reggelre ismét többfelé képződik pára, köd, amely helyenként tartósabban megmaradhat, ugyanakkor az ország nagyobb részén napos időben lesz részünk. Számottevő csapadék sehol sem várható, de a ködös tájakon szitálás, hajnalban akár ónos szitálás nem kizárt. A Dunántúl északi felén sokfelé lesz élénk, helyenként erős a déli, délkeleti szél. A legmagasabb hőmérséklet 11 és 17 fok között alakul.