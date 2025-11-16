Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Sokak örülnek majd: korábban érkezik decemberben a nyugdíj

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 16. 10:05
Mikor érkezik a nyugdíj decemberben?

Ismét jó hírt kaptak a nyugdíjasok: korábban lesz esedékes a nyugdíj utalása az év utolsó hónapjában, mint máskor.

Hamarabb lesz a nyugdíj utalása decemberben
Hamarabb érkezik a nyugdíj decemberben  Fotó: Mohai Balázs / mti

Ekkor esedékes a nyugdíj utalása

Alapszabály szerint aki átutalással kéri a nyugdíjat, annak minden hónap 12-én érkezik meg a pénz a számlájára, ha a hónap 12. napja hétköznapra esik. Ha hétvégére esik, akkor az utalás mindig az azt megelőző utolsó hétköznapon történik, sosem később! Akinek postai úton kerül kifizetésre a nyugdíj, azok még a múlt év végén kaptak egy úgynevezett nyugdíjkifizetési naptárat, azt kell figyelembe venni, onnan tudhatják, mikor kell várni a postás érkezését.

Mikor érkezik a nyugdíj decemberben?

December azonban minden évben különleges, ilyenkor az átutalás nem 12-re van időzítve, hanem jóval korábbra. A hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok szerint december 2-án, kedden már utalják a nyugdíjakat.  

 

