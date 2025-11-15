Munkája miatt a kocsiban hagyta 7 hónaposát egy nő, nem élte túl

Egy szörnyeteg anyát vád alá helyeztek, miután 7 hónapos gyermeke meghalt, mert forró autóban hagyta, miközben ő egy helyi autókereskedésben dolgozott.

A szörnyeteg anya órákig forró autóban hagyta gyermekét, miközben dolgozott egy autókereskedésben. A gyermek hiába sírt keservesen édesanyja után / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

A szörnyeteg anya vállalta tettének következményeit

November 3-án végül sikerült letartóztatni a 22 éves georgiai nőt, Nyla Simmont minden ellenkezés és incidens nélkül. Simmons állítólag október 15-én hagyta az autóban a kisbabát a Lee megyében található Ledo Road-i Kia autókereskedésnél, ahol dolgozott.

A csecsemő később a dougherty megyei Phoebe Putney Memorial Kórházban halt meg. A People Magazine által megszerzett online gyászjelentés az áldozatot Novanni Truvan Simmonsként azonosította. Hill Mackey, Lee megyei halottkém elmondta, hogy a hivatalos halálok még folyamatban van, az eredmények pedig időbe telhetnek. Azt is közölte, hogy a gyermek testét október 17-én küldték el boncolásra.-írja a CrimeOnline.

„Az emberek gyakran azt hiszik, hogy a boncolás után azonnal kellene válaszokat kapniuk; de ha nincs testi sérülés vagy trauma, akkor gyakran meg kell várni a toxikológiai és szövettani eredményeket, hogy lássuk, pontosan mi történt”

– mondta Fowler.

Simmont másodfokú gyermekbántalmazással és másodfokú gyilkossággal vádolták meg.