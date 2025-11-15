Munkája miatt a kocsiban hagyta 7 hónaposát egy nő, nem élte túl

Egy szörnyeteg anyát vád alá helyeztek, miután 7 hónapos gyermeke meghalt, mert forró autóban hagyta, miközben ő egy helyi autókereskedésben dolgozott.
November 3-án végül sikerült letartóztatni a 22 éves georgiai nőt, Nyla Simmont minden ellenkezés és incidens nélkül. Simmons állítólag október 15-én hagyta az autóban a kisbabát a Lee megyében található Ledo Road-i Kia autókereskedésnél, ahol dolgozott.
A csecsemő később a dougherty megyei Phoebe Putney Memorial Kórházban halt meg. A People Magazine által megszerzett online gyászjelentés az áldozatot Novanni Truvan Simmonsként azonosította. Hill Mackey, Lee megyei halottkém elmondta, hogy a hivatalos halálok még folyamatban van, az eredmények pedig időbe telhetnek. Azt is közölte, hogy a gyermek testét október 17-én küldték el boncolásra.-írja a CrimeOnline.
„Az emberek gyakran azt hiszik, hogy a boncolás után azonnal kellene válaszokat kapniuk; de ha nincs testi sérülés vagy trauma, akkor gyakran meg kell várni a toxikológiai és szövettani eredményeket, hogy lássuk, pontosan mi történt”
– mondta Fowler.
Simmont másodfokú gyermekbántalmazással és másodfokú gyilkossággal vádolták meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.