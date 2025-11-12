Mit lát rólad a HR-es, mielőtt felhívna? 2025-ben a közösségi profilod az új előszűrés

A "privátra állítom, aztán kész" már nem mindig működik

A teljesen lezárt profil sok esetben biztonságos, de nem minden szakmánál előny. Ha olyan munkát keresel, ahol fontos a nyilvános megjelenés – sales, marketing, kommunikáció, kreatív ipar, oktatás, influenszeresedő szakmák –, egy “láthatatlan” jelölt kifejezetten hátrány.

2025-ben a HR-es nem csak azt kérdezi: “mit posztolsz?”

Hanem azt is: “milyen ember vagy, ha nem beszélsz hozzánk semmit?”

Mit kell eltüntetni? És mit nem muszáj?

A HR-eseket nem az zavarja, hogy élsz. Hanem az, hogy kockázatot vállal-e veled a cég. Vannak tartalmak, amelyek automatikusan elkaszálják a jelöltet: illegális tevékenység, agresszió, gyűlöletbeszéd, vállalhatatlan részeg jelenetek, előző munkahely nyilvános szidása.

De nem “tilos” minden, ami személyes. A kérdés mindig ez: A tartalom segít vagy árt annak az embernek, akinek szánod magad szakmailag?

Politika, vallás, világnézet – elrejteni vagy felvállalni?

A 2025-ös munkaerőpiac kettévált: egyrészt a nagy multicégek többsége nem foglalkozik szimpátiával, csak kompetenciával, másrészt viszont a kisebb cégeknél előfordul, hogy a véleményed munkahelyi illeszkedési tényező.

Nem elég tehát elrejteni a nézeteidet – előbb azt kell eldönteni, akarsz-e olyan cégnél dolgozni, ahol emiatt kizárnak.

A legjobb stratégia: nem elbújni kell, hanem okosan jelen lenni

A közösségi média 2025-ben már nem “magánélet”, hanem digitális előszoba. Aki okosan használja, nem hátrányt szerez, hanem előnyt. Egy jó profil ma már mini-portfólió: szakmai megosztás, készségek, érdeklődés, hitelesség.

És nem mellesleg: előbb fogsz állást kapni, ha a HR-es nem csak egy CV-t, hanem egy értelmezhető embert lát.

