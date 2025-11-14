Megerősítést nyert: Magyarországon a legalacsonyabbak áram- és gázárak az Európa Unióban

Már az Euronews is arról ír, hogy Magyarországon a legalacsonyabbak áram- és gázárak az Európa Unióban, ami így is marad köszönhetően Orbán Viktor és Donald Trump sikeres tárgyalásának.
Az Eurostat adatai szerint 2025 első felében a háztartások villamosenergia-árai 100 kWh-ra vetítve Törökországban 6,2 eurótól Németországban 38,4 euróig terjedtek. Az EU-tagállamokat, a tagjelölt országokat és az EFTA-államokat is magában foglaló 38 európai ország átlaga 28,7 euró volt. Nyugat-Európában voltak a legmagasabb nominális árak, Belgium (35,7 euró) és Dánia (34,9 euró) szorosan követte Németországot. Olaszországban, Írországban és Csehországban is meghaladták az árak a 30 eurót.
Ezzel szemben a legtöbb kelet-európai és EU-tagjelölt országban jóval alacsonyabb árak voltak. Az EU-tagállamok közül Magyarországon (10,4 euró) volt a legalacsonyabb az áram ára, míg Spanyolországban (26,1 euró) és Franciaországban (26,6 euró) az árak az EU-átlag alatt maradtak. A háztartási földgázárak 2025 első felében Európában nagy eltéréseket mutattak. A legmagasabb árat Svédországban regisztrálták, 100 kWh-ra vetítve 21,30 euró volt, majd Hollandia (16,2 euró) és Dánia (13,1 euró) következett. Az EU-átlag 11,4 euró volt. Ezzel szemben Magyarország (3,07 euró), Horvátország (4,61 euró) és Románia (5,59 euró) rendelkezett az EU legalacsonyabb áraival.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.