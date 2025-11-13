Újabb örömhírt jelentett be Orbán Viktor a Facebook-oldalán. "A magyar-amerikai kapcsolatok aranykora itt van! A Procter&Gamble 72 milliárd forint értékű beruházást valósít meg Gyöngyösön és Csömörön. Jönnek a beruházások, ahogy arról Trump elnökkel megállapodtunk" - közölte a magyar miniszterelnök.
Három nappal ezelőtt Orbán Viktor ezt közölte: "Magyarországra további amerikai befektetések érkeznek majd. Hogy el tudjuk helyezni ennek a fontosságát itt az univerzumban, azt érdemes tudni, hogy Magyarországon mintegy 1400 amerikai vállalat működik, 1400-nak van befektetése, és körülbelül 100 ezer olyan honfitársunk van, aki ilyen vállalatokban keresi meg a saját maga és a családja kenyerét."
Donald Trump amerikai elnökkel folytatott washingtoni tárgyalása után Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette: Magyarországra további amerikai befektetések érkeznek, amelyek nemcsak munkahelyeket teremtenek, hanem a gazdaság technológiai színvonalát is emelik.
