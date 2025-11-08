Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
110 éve vigyáznak ránk a magyar védőnők

egészségügy
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 08. 17:50
védőnői szolgálatcsalád
Kevés hivatás van, ami ennyire szívből jön. A magyar védőnők már 110 éve segítik az édesanyákat és családokat – most pedig nagyszabású konferencián köszöntik őket, akik nap mint nap életet, hitet és biztonságot adnak.
Ha van igazi magyar csoda, akkor a védőnői szolgálat biztosan az! A magyar védőnők immár 110 éve ott vannak minden család mellett, amikor a legnagyobb szükség van rájuk. Ők azok, akik elsőként gratulálnak a várandóssághoz, tanácsot adnak a kismamáknak és figyelnek a legapróbb jelre is azért, hogy a baba és az anya is egészséges legyen. Most végre őket ünneplik!

magyar védőnők
Magyarországon minden édesanya tisztában van annak az áldozatos munkának a gyümölcsével, amit a magyar védőnők végeztek el értük és gyermekükért / Fotó: Helena Lopes / Pexels (illusztráció)

 

Fáradságot nem ismerve dolgoznak értünk a magyar védőnők

November 11-én a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) rendezi meg a „Várandósgondozás felsőfokon – 110 éves a Védőnői Szolgálat” című műhelykonferenciát, ahol az ország vezetői és szakértői mondanak köszönetet a hivatás hőseinek. Köszöntőt mond Fűrész Tünde, a KINCS elnöke, míg a nyitóbeszédeket dr. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium miniszterhelyettese és dr. Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára tartja.
 

A magyar védőnői rendszer egyedülálló a világon – sehol máshol nincs ilyen személyes, bizalmon alapuló segítség a családok mellett

– hangsúlyozzák a szervezők.

A rendezvényen dr. Surján Orsolya, országos tisztifőorvos és Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke is beszél majd arról, 

hogyan lett a védőnői szolgálat hungarikum, és miért kulcsfontosságú a jövő generációi számára.

A magyar védőnő nem csak szakember – bizalmas, barát és támasz is. Most pedig, 110 év után, végre ők kapják a reflektorfényt.

 

 


