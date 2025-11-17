Ikonikus kávézó húzza le a rolót, sokak szeme lábadt könnybe: "Itt egy család voltunk, mindig!"

14. havi nyugdíjMagyar-írMegasztárHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 12:24
Ennyi volt. Közösségi oldalán jelentette be a kedvelt kávézó: itt a vége.

Közösségi oldalán jelentette be a szomorú hírt Székesfehérvár sokak által kedvelt, ikonikus helye: lehúzza a rolót. 20 év után bezár a Pátria Kávéház és Étterem. Két évtizedes történelemnek inthetnek búcsút a hely kedvelői és a turisták. A kávézó elbúcsúzott vendégeitől.

Bezár a népszerű székesfehérvári kávézó
Bezár a népszerű székesfehérvári kávézó és étterem  Fotó: Google Street View

Lehúzza a rolót a népszerű kávézó

"Kedves Vendégeink! Szeretnénk megköszönni az elmúlt 20 évben belénk vetett bizalmukat. Sajnos fájó szívvel, de el kell köszönnünk egymástól. Éttermünk 2025. november 17-én bezárja kapuit. Búcsúzunk" - írták a szűkszavú posztban, mely alatt már most számtalan szomorú és könnyező arcocska sorakozik. 

"Nagyon sajnálom! Elszomorít!!! Szerettünk ide járni, és nem csupán a finom ételekért. Itt egy család voltunk, mindig. Kedvesen, udvariasan, mosolyogva fogadtatok mindenkit" - írta egy vendég. 

"Nagyon sajnálom, szerettünk odajárni. Mindenki felső fokon végezte munkáját. Köszönjük, hogy eddig itt voltatok nekünk" - olvasható egy másik kommentben.

"Minden alkalommal belátogattam hozzátok, amikor hazalátogattam, mert mindenkit mindig szívélyesen, barátként fogadtatok. Vendéglátósként mondom, hogy megvalósítottátok azt, ami a vendéglátás egyik alappillére, de egyben a legnehezebb, elhitetni minden egyes vendéggel, hogy Ő a legfontosabb" - búcsúzott a helytől egy szakmabeli. 

 

