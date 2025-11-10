Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Ködbe burkolózik az ország - igazi őszi időjárással indít a hét

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 06:30
Ideje felkészülni az igazi szürke napokra, ugyanis ködöt és meglehetősen hideg időt tartogat az ősz. Mutatjuk mit tartogat az időjárás!

A hét elején az ősz szürkébb arca köszön vissza, ugyanis köd, párás időjárás és hűvös levegő határozza meg a napokat. A napfény ritka vendég lesz, helyette azonban a reggel sűrű köd fogja megnehezíteni az autósok útját.

Igazi ködös időjárásra lehet számítani a napokban. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com 

Szürke napokkal érkezik az időjárás

Hétfőn reggel főként az Alföldön képződik sűrű köd, amely csak délelőtt oszlik fel. Emiatt a HungaroMet oldala citromsárga riasztást adott ki Zala, Vas, valamint az ország déli és délkeleti részén további 6 vármegyére. Napközben változóan felhős időre számíthatunk, délen néhol záporeső is előfordulhat, miközben 13 fok körüli értékeket lehet majd mérni.

Kedden a reggeli ködfoltok feloszlása után is marad a rétegfelhős idő, estére pedig ismét visszatér a köd. A hőmérséklet 9 és 15 fok között mozoghat.

Szerdán továbbra is borongós, ködös, párás idő várható, helyenként szitálással vagy gyenge esővel, délután pedig mindössze 11-12 fokot mérhetünk - írta a Köpönyeg.

 

