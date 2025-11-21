Hogyan NE kapj állást? 7 szarvashiba, amit az álláskeresők rendszeresen elkövetnek

1. Önéletrajz tele hibával és ellentmondással

Az önéletrajz az első kapcsolatfelvétel közted és a munkáltató között.

A tipikus hibák:

• helyesírási bakik

• kaotikus elrendezés

• hiányzó vagy egymásnak ellentmondó dátumok

• rosszul megadott elérhetőségek

Mindez azt üzeni, hogy nem vagy alapos, nem törődsz a részletekkel, és nem tiszteled a munkáltató idejét. Ha bizonytalan vagy, mutasd meg egy ismerősnek vagy szakembernek, mielőtt elküldöd.

2. Nem jelensz meg az interjún

Hihetetlen, de a HR szakértők szerint a mai napig előfordul, hogy a jelölt egyszerűen nem megy el a megbeszélt interjúra. Egy utolsó pillanatban küldött SMS sem ment meg: ez azonnali kizáró ok és hosszú távon a hírnevednek is árt. A cégek kommunikálnak egymással, és ha megbízhatatlannak tűnsz, az sok ajtót zárhat be előtted.

3. Elkésel – és nem szólsz előre

A pontosság nem formalitás, hanem az egyik legfontosabb jelzés arról, hogyan állsz a munkához. Egy késés már önmagában is rosszul mutat, de ha szó nélkül történik, még rosszabb képet fest rólad. Ha bármi közbejön, jelezd időben és kulturáltan.

4. Nem megfelelő megjelenés és testbeszéd

Az interjú első másodpercei döntőek. A következő hibák villámgyorsan rontják a rólad kialakuló képet:

• ápolatlan vagy nem odaillő öltözet

• erőtlen vagy nyegle kézfogás

• lehangolt, zárkózott testbeszéd

• túlzott lazaság vagy tiszteletlenség

Ezek mind azt sugallják, hogy nem veszed komolyan a lehetőséget. A jó megjelenés nem luxus: alapvető tisztelet.

5. Felkészületlenül érkezel az interjúra

Nincs annál rosszabb, mint amikor egy jelölt fogalmatlanul ül le az asztalhoz. Ha nem tudod, milyen pozícióra jelentkeztél, vagy még a cég nevét sem ismered pontosan, az azt jelzi, hogy nem vagy motivált. A felkészültség nem órákba kerül, csupán néhány perc tudatos utánaolvasást jelent – de óriási különbséget tesz.

6. Érdektelennek tűnsz

Az érdeklődés hiánya többféleképp is megmutatkozhat:

• nem teszel fel kérdéseket

• nem reagálsz aktívan

• nem tudod megfogalmazni, miért szeretnéd a pozíciót