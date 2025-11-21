Hogyan NE kapj állást? 7 szarvashiba, amit az álláskeresők rendszeresen elkövetnek

1. Önéletrajz tele hibával és ellentmondással
Az önéletrajz az első kapcsolatfelvétel közted és a munkáltató között.
A tipikus hibák:
• helyesírási bakik
• kaotikus elrendezés
• hiányzó vagy egymásnak ellentmondó dátumok
• rosszul megadott elérhetőségek
Mindez azt üzeni, hogy nem vagy alapos, nem törődsz a részletekkel, és nem tiszteled a munkáltató idejét. Ha bizonytalan vagy, mutasd meg egy ismerősnek vagy szakembernek, mielőtt elküldöd.
2. Nem jelensz meg az interjún
Hihetetlen, de a HR szakértők szerint a mai napig előfordul, hogy a jelölt egyszerűen nem megy el a megbeszélt interjúra. Egy utolsó pillanatban küldött SMS sem ment meg: ez azonnali kizáró ok és hosszú távon a hírnevednek is árt. A cégek kommunikálnak egymással, és ha megbízhatatlannak tűnsz, az sok ajtót zárhat be előtted.
3. Elkésel – és nem szólsz előre
A pontosság nem formalitás, hanem az egyik legfontosabb jelzés arról, hogyan állsz a munkához. Egy késés már önmagában is rosszul mutat, de ha szó nélkül történik, még rosszabb képet fest rólad. Ha bármi közbejön, jelezd időben és kulturáltan.
Böngéssz több ezer aktuális állásajánlat között a Jobinfo.hu-n, és találd meg a hozzád illőt!
4. Nem megfelelő megjelenés és testbeszéd
Az interjú első másodpercei döntőek. A következő hibák villámgyorsan rontják a rólad kialakuló képet:
• ápolatlan vagy nem odaillő öltözet
• erőtlen vagy nyegle kézfogás
• lehangolt, zárkózott testbeszéd
• túlzott lazaság vagy tiszteletlenség
Ezek mind azt sugallják, hogy nem veszed komolyan a lehetőséget. A jó megjelenés nem luxus: alapvető tisztelet.
5. Felkészületlenül érkezel az interjúra
Nincs annál rosszabb, mint amikor egy jelölt fogalmatlanul ül le az asztalhoz. Ha nem tudod, milyen pozícióra jelentkeztél, vagy még a cég nevét sem ismered pontosan, az azt jelzi, hogy nem vagy motivált. A felkészültség nem órákba kerül, csupán néhány perc tudatos utánaolvasást jelent – de óriási különbséget tesz.
6. Érdektelennek tűnsz
Az érdeklődés hiánya többféleképp is megmutatkozhat:
• nem teszel fel kérdéseket
• nem reagálsz aktívan
• nem tudod megfogalmazni, miért szeretnéd a pozíciót
Egy lelkes, kíváncsi jelölt mindig előnyben van. A passzivitás azt az érzetet kelti, hogy mindegy számodra, hova kerülsz – így viszont nehéz meggyőzni bárkit arról, hogy téged válasszon.
7. Csak a fizetésre fókuszálsz
A bér fontos, de ha már az interjú legelején a fizetésedet firtatod, az azt mutatja, hogy a munka maga nem érdekel. A szakemberek szerint ez az egyik leggyakoribb kizáró ok. Természetesen beszélni kell róla, de nem az első három percben.
Miért fontos, hogy elkerüld ezeket a hibákat?
A munkaerőpiac nem könyörtelen, de következetes. Ha jól felkészülsz, összeszedett vagy és professzionálisan kommunikálsz, már az első interjú előtt versenyelőnyben leszel. A legtöbben ugyanis ezekre a részletekre nem figyelnek – te viszont figyelj, ha szeretnél kitűnni.
Szeretnéd tudni, hogyan írj ütős önéletrajzot? Mire figyelj az interjún? Olvasd tovább a Jobinfo blog cikkeit, ahol praktikus tanácsokkal segítjük az álláskeresésedet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.