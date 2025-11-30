Félmilliárd volt a tét: ezzel a hat számmal lehetett nyerni a lottón

Ismét hatalmas volt az izgalom: a hatoslottó 48. játékhetében már közel 550 millió forintért lehetett játszani, így érthetően rengetegen reménykedtek benne, hogy sikerül nekik eltalálniuk a kisolsolt nyerőszámokat.

Bő félmilliárd volt a tét a hatoslottón Fotó: Markovics Gábor

Ezek a hatoslottó e heti nyerőszámai

A 2025. november 30-án tartott lottósorsoláson a következő hatoslottó-nyerőszámokat húzták ki:

7 (hét)

9 (kilenc)

11 (tizenegy)

21 (huszonegy)

28 (huszonnyolc)

34 (harmincnégy)

A héten nem született telitalálatos szelvény. A jövő héten 600 millió forintért lehet játszani.

