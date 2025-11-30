Félmilliárd volt a tét: ezzel a hat számmal lehetett nyerni a lottón

Ismét hatalmas volt az izgalom: a hatoslottó 48. játékhetében már közel 550 millió forintért lehetett játszani, így érthetően rengetegen reménykedtek benne, hogy sikerül nekik eltalálniuk a kisolsolt nyerőszámokat.
A 2025. november 30-án tartott lottósorsoláson a következő hatoslottó-nyerőszámokat húzták ki:
7 (hét)
9 (kilenc)
11 (tizenegy)
21 (huszonegy)
28 (huszonnyolc)
34 (harmincnégy)
A héten nem született telitalálatos szelvény. A jövő héten 600 millió forintért lehet játszani.
Az e heti ötöslottó- és Joker nyerőszámokat ide kattintva lehet megnézni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.