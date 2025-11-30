Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Andor, András névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Félmilliárd volt a tét: ezzel a hat számmal lehetett nyerni a lottón

lottó
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 16:06
nyerőszámokhatoslottó
Mutatjuk az e heti nyerőszámokat! Ismét komoly összegért lehetett ikszelni a hatoslottón.

Ismét hatalmas volt az izgalom: a hatoslottó 48. játékhetében már közel 550 millió forintért lehetett játszani, így érthetően rengetegen reménykedtek benne, hogy sikerül nekik eltalálniuk a kisolsolt nyerőszámokat.

Mutatjuk a hatoslottó e heti nyerőszámait
Bő félmilliárd volt a tét a hatoslottón  Fotó: Markovics Gábor

Ezek a hatoslottó e heti nyerőszámai

A 2025. november 30-án tartott lottósorsoláson a következő hatoslottó-nyerőszámokat húzták ki:

7 (hét)

9 (kilenc)

11 (tizenegy)

21 (huszonegy)

28 (huszonnyolc)

34 (harmincnégy)

A héten nem született telitalálatos szelvény. A jövő héten 600 millió forintért lehet játszani.

Az e heti ötöslottó- és Joker nyerőszámokat ide kattintva lehet megnézni.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu