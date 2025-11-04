Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Károly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Leáll az Erste Bank, utalni sem lehet majd

leállás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 16:35
utalásatmErste Bank
Rendszerfejlesztés miatt több szolgáltatás sem lesz átmenetileg elérhető az Erste Banknál.
N.T.
A szerző cikkei

A bank saját honlapján közzétett tájékoztatás szerint többek közt az azonnali átutalások indítása, a TeleBank, és NetBank sem lesz elérhető. Kiemelik azonban, hogy zavartalanul használható marad a kártyás fizetés, az ATM-használat, a MobilePay, a weboldal, a mobil-egyenlegfeltöltés és a bankkártya/George letiltása TeleBankon keresztül is. 

bank, ATM, bankkártya
Fotó: freepik.com

Rendszereinken 2025. 11. 21. 22:00 és 2025. 11. 22. 11:00, valamint 2025. 12. 04. 22:00 és 2025. 12. 05. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végzünk, amely a szolgáltatások működését befolyásolja - írja honlapján az Erste Bank. 

Továbbra is elérhető szolgáltatásaik: 

  • Internetes vásárlás (kivéve 2025. 11. 21. 22:00 és 2025. 11. 22. 11:00 között)
  • Azonnali átutalások fogadása (kivéve 2025. 11. 22. 00:00 – 2025. 11. 22. 04:00 között)
  • George Web tiltása TeleBankon keresztül
  • Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
  • MobilePay
  • Weboldal szolgáltatások
  • Készpénzfelvétel és befizetés belföldön ATM-ből
  • Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
  • Mobilegyenleg feltöltése

Nem elérhető szolgáltatásaik:

  • George App és Web
  • Internetes vásárlás (csak 2025. 11. 21. 22:00 és 2025. 11. 22. 11:00 között)
  • Azonnali átutalások indítása 
  • Azonnali átutalások fogadása (csak 2025. 11. 22. 00:00 – 2025. 11. 22. 04:00 között)
  • Erste TeleBank 
  • Vállalati NetBank 
  • Electra
  • Erste Business MobilBank 
  • SMS szolgáltatások
  • API csatorna
  • Online termékigénylés
  • Lakás-takarékpénztári befizetések online nyilatkozási felület

- írják. 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu