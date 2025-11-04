Leáll az Erste Bank, utalni sem lehet majd

A bank saját honlapján közzétett tájékoztatás szerint többek közt az azonnali átutalások indítása, a TeleBank, és NetBank sem lesz elérhető. Kiemelik azonban, hogy zavartalanul használható marad a kártyás fizetés, az ATM-használat, a MobilePay, a weboldal, a mobil-egyenlegfeltöltés és a bankkártya/George letiltása TeleBankon keresztül is.
Rendszereinken 2025. 11. 21. 22:00 és 2025. 11. 22. 11:00, valamint 2025. 12. 04. 22:00 és 2025. 12. 05. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végzünk, amely a szolgáltatások működését befolyásolja - írja honlapján az Erste Bank.
Továbbra is elérhető szolgáltatásaik:
Nem elérhető szolgáltatásaik:
- írják.
