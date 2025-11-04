Leáll az Erste Bank, utalni sem lehet majd

A bank saját honlapján közzétett tájékoztatás szerint többek közt az azonnali átutalások indítása, a TeleBank, és NetBank sem lesz elérhető. Kiemelik azonban, hogy zavartalanul használható marad a kártyás fizetés, az ATM-használat, a MobilePay, a weboldal, a mobil-egyenlegfeltöltés és a bankkártya/George letiltása TeleBankon keresztül is.

Fotó: freepik.com

Rendszereinken 2025. 11. 21. 22:00 és 2025. 11. 22. 11:00, valamint 2025. 12. 04. 22:00 és 2025. 12. 05. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végzünk, amely a szolgáltatások működését befolyásolja - írja honlapján az Erste Bank.

Továbbra is elérhető szolgáltatásaik:

Internetes vásárlás (kivéve 2025. 11. 21. 22:00 és 2025. 11. 22. 11:00 között)

Azonnali átutalások fogadása (kivéve 2025. 11. 22. 00:00 – 2025. 11. 22. 04:00 között)

George Web tiltása TeleBankon keresztül

Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül

MobilePay

Weboldal szolgáltatások

Készpénzfelvétel és befizetés belföldön ATM-ből

Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül

Mobilegyenleg feltöltése

Nem elérhető szolgáltatásaik:

George App és Web

Internetes vásárlás (csak 2025. 11. 21. 22:00 és 2025. 11. 22. 11:00 között)

Azonnali átutalások indítása

Azonnali átutalások fogadása (csak 2025. 11. 22. 00:00 – 2025. 11. 22. 04:00 között)

Erste TeleBank

Vállalati NetBank

Electra

Erste Business MobilBank

SMS szolgáltatások

API csatorna

Online termékigénylés

Lakás-takarékpénztári befizetések online nyilatkozási felület

- írják.