Élő adásban lökdösték a tiszások a HírTV operatőrét

HírTV
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 15. 17:16
Háborúellenes GyűlésGyőr
Óriási tömeget alkottak a békeszerető magyarok a Háborúellenes Gyűlésen. Ezzel szemben Magyar Péter a Háborúellenes Gyűléssel egyazon napra szervezte rendezvényét Győrbe, amely azonban egyáltalán nem a békéről szólt; a megmaradt résztvevők erőszakosan lökdösték a HírTV riporterét.
Bors
A Háborúellenes Gyűlésen a békeszerető magyarok hatalmas létszámmal és lelkesedéssel sereglettek. Magyar Péter szimpatizánsai is ugyanazon a napon, Győrben gyűltek össze elenyésző létszámban, azonban a béke iránti vágy legkisebb hajlamát se mutatták; élő adásban lökdösték a HírTV operatőrét, megzavarták a munkáját végző riportert is.

A Háborúellenes Gyűlés kapálózó ellenlábasai – Így építik az úgynevezett szeretetországot a "békés" tiszások Fotó: Hatlaczki Balazs /  MW archív

A Háborúellenes Gyűlés ellenlábasai – élő adásban lökdösték a HírTV operatőrét

Telt házas rendezvény volt a győri Háborúellenes Gyűlés. Ahogy Orbán Viktor miniszterelnök fogalmazott, a találkozó időszerűségét a világban terjedő háborús állapot is adta. 

Mindeközben Magyar Péter megfáradt rendezvényéről még a baloldali 24.hu is elismerte, hogy tömegesen szállingóztak el a résztvevők. A Tisza egyre kisebb területekre szervezi a rendezvényeit, hogy azokat megtöltve nagy létszámot próbáljon sejtetni. Az érdektelenséget az is igazolja, hogy a számadatok alapján a miniszterelnök rajzával is többen foglalkoztak, mint Magyar Péterrel.

Akik pedig megmaradtak a helyszínen, azok egyáltalán nem a béke és a szeretet jegyében voltak jelen; erőszakosan lökdösni kezdték a HírTV operatőrét. Ráadásul még a munkáját végző riporter mikrofonját is el akarták venni.

Alább látható a HírTV felvétele, ahogy Magyar Péter szimpatizánsai lökdösik az operatőrt:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
