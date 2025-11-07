Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Megszületett az ítélet: életfogytiglant kapott az a férfi, aki két villanyszerelőt csalt a halálba

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 10:10
Két férfi tűnt el nyomtalanul, miután egy férfi munkát ígért nekik. A holttesteket sosem találták meg, de a vádlott most életfogytiglani büntetést kapott.

Életfogytiglani fegyházbüntetést kapott az a férfi, aki két villanyszerelőt ölt meg, majd a holttestüket ismeretlen helyen elrejtette.

A fellebbezés ellenére sem változtatott az ügyészség a férfi életfogytiglani büntetésén.
A fellebbezés ellenére sem változtatott az ügyészség a férfi életfogytiglani büntetésén. (Képünk illusztráció) Fotó: Wesley Tingey /  Unsplash

Nem menekülhet a két gyilkosságért is felelő férfi az életfogytiglan elől

A férfi több mint húsz évig dolgozott építési vállalkozóként Ausztriában, és egy kotrógépre volt szüksége a munkáihoz. Mivel nem tudta megvásárolni, egy ismerősét bérlésre kérte. Miután a sértett 2015. június 2-án egy bécsi áruházban kibérelte a gépet, a vádlott munkamegbeszélés ürügyével az ingatlanára csalta és megölte, majd holttestét eltüntette.

Három évvel később újra gyilkolt: 2018. március 31-én egy villanyszerelőt hívott magához azzal az ürüggyel, hogy kifizeti 11.800 eurós tartozását, de miután a férfi megérkezett, őt is megölte, majd testét elrejtette.

A Győri Törvényszék 2025 március 12-én életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a vádlottat többszörösen minősülő emberölés bűntette miatt, aki legkorábban 40 év múlva szabadulhatna. Emellett 10 évre eltiltották a közügyektől, és 14,5 millió forint bűnügyi költség megfizetésére is kötelezték. A férfi és ügyvédje felmentésért fellebbezett, de a Győri Fellebbviteli Főügyészség a döntés helybenhagyását indítványozta - közölte Magyarország Ügyészsége.

 

