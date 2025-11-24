Álláshirdetés-fordító: mit jelentenek valójában a hangzatos ígéretek?

Mit kínálunk? – avagy amit a hirdető mond, és amit valójában jelent

Rugalmas munkaidő = 5 nap munkát adunk hétfőn, és szerdára legyen kész. Teljesen rugalmasan fel tudunk hívni hétvégén vagy akár este is. Azaz állj készenlétben 7/24-ben, találunk számodra elfoglaltságot a hét minden percére.

Versenyképes fizetés = A legalacsonyabb összeg, amit még van bátorságunk felajánlani. Éhen halni nem fogsz, megélni viszont nehéz lesz belőle.

Jogtisztán bejelentett munkabér = A fizetés kevés, a munkakörülmények borzasztóak, a munka unalmas, de legalább papíron minden rendben.

Céges telefon, céges laptop = A munkahelyen belül használhatod – és igen, telepítettünk rá egy „kis” figyelőprogramot.

Távmunka-lehetőség = Kéz a kézben jár a rugalmas munkaidővel. Bármikor, bárhol elérhetőnek kell lenned. A gépet adjuk, a határokat te húzod – vagy nem.

Túlóra lehetőség = Nem fogsz unatkozni, sőt még kávézni, de lehet, hogy levegőt venni sem. Ne számíts arra, hogy 5-kor hazaindulsz, az estédet itt töltheted, akár még a szombatodat is. Lehet, hogy ki is fizetjük… de ezt majd meglátjuk.

Támogató kollégák = Találhatsz néhány olyan kollégát, akikkel majd jól kijössz, de az egész csapat ott fúrja egymást, ahol csak tudja. A vezetőségről meg inkább ne is beszéljünk.

Modern munkakörnyezet = A recepción legalábbis… Az irodában már garantált a retro hangulat, a nyomtatók, fénymásolók akkor működnek, ha éppen olyan kedvük van, és ne számíts túl erős wifi-re.

Gyors tempójú munkakörnyezet = 30 ember munkáját végeztetik el 10-zel, állandó rohanás és káosz. Mindig csak tűzoltás. Ne is számíts arra, hogy kávé- vagy ebédszünetet tarthatsz.

Dinamikus céges kultúra = Teljes káosz a vezetésben. A prioritások naponta változnak. Ami tegnap fontos volt, ma már nem is létezik.

Folyamatos szakmai fejlődés = Egyre több feladat, egyre több felelősség, – ugyanannyi fizetésért. Elvárjuk, hogy szabadidődben továbbképezd magad, ezt természetesen nem fizetjük, és tanulmányi szabadság sem jár.

Mit várunk tőled? – avagy a „szép szavak” mögötti valós elvárások

Precíz, önálló munkavégzés = Mindent magadtól kell kitalálnod, és a kákán is csomót keresünk, és meg is találjuk. Ha valami balul sül el, neked kell elvinned a balhét.