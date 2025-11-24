Álláshirdetés-fordító: mit jelentenek valójában a hangzatos ígéretek?

Rugalmas munkaidő = 5 nap munkát adunk hétfőn, és szerdára legyen kész. Teljesen rugalmasan fel tudunk hívni hétvégén vagy akár este is. Azaz állj készenlétben 7/24-ben, találunk számodra elfoglaltságot a hét minden percére.
Versenyképes fizetés = A legalacsonyabb összeg, amit még van bátorságunk felajánlani. Éhen halni nem fogsz, megélni viszont nehéz lesz belőle.
Jogtisztán bejelentett munkabér = A fizetés kevés, a munkakörülmények borzasztóak, a munka unalmas, de legalább papíron minden rendben.
Céges telefon, céges laptop = A munkahelyen belül használhatod – és igen, telepítettünk rá egy „kis” figyelőprogramot.
Távmunka-lehetőség = Kéz a kézben jár a rugalmas munkaidővel. Bármikor, bárhol elérhetőnek kell lenned. A gépet adjuk, a határokat te húzod – vagy nem.
Túlóra lehetőség = Nem fogsz unatkozni, sőt még kávézni, de lehet, hogy levegőt venni sem. Ne számíts arra, hogy 5-kor hazaindulsz, az estédet itt töltheted, akár még a szombatodat is. Lehet, hogy ki is fizetjük… de ezt majd meglátjuk.
Támogató kollégák = Találhatsz néhány olyan kollégát, akikkel majd jól kijössz, de az egész csapat ott fúrja egymást, ahol csak tudja. A vezetőségről meg inkább ne is beszéljünk.
Modern munkakörnyezet = A recepción legalábbis… Az irodában már garantált a retro hangulat, a nyomtatók, fénymásolók akkor működnek, ha éppen olyan kedvük van, és ne számíts túl erős wifi-re.
Gyors tempójú munkakörnyezet = 30 ember munkáját végeztetik el 10-zel, állandó rohanás és káosz. Mindig csak tűzoltás. Ne is számíts arra, hogy kávé- vagy ebédszünetet tarthatsz.
Dinamikus céges kultúra = Teljes káosz a vezetésben. A prioritások naponta változnak. Ami tegnap fontos volt, ma már nem is létezik.
Folyamatos szakmai fejlődés = Egyre több feladat, egyre több felelősség, – ugyanannyi fizetésért. Elvárjuk, hogy szabadidődben továbbképezd magad, ezt természetesen nem fizetjük, és tanulmányi szabadság sem jár.
Precíz, önálló munkavégzés = Mindent magadtól kell kitalálnod, és a kákán is csomót keresünk, és meg is találjuk. Ha valami balul sül el, neked kell elvinned a balhét.
Szervezőkészség = Jelenleg káosz van, tőled várjuk, hogy rendet tegyél. Persze mindemellett a munkádat is végezd el.
Kezdeményezőkészség = Nincsenek folyamataink. Csináld úgy, ahogy gondolod – aztán majd eldöntjük, jó-e. Legyél kész a munkáddal a munkaidőd vége előtt, és a fennmaradó időre találj ki magadnak új feladatokat.
Csapatjátékos = Egy olyan csapatban, ahol jellemzően senki nem az. Saját ötleteid persze nem lehetnek, kérdés nélkül tedd, amit mondunk. De bármit is csinálsz, a végén úgyis rád fogjuk, hogy te nem voltál eléggé együttműködő.
Kreativitás = Adunk rengeteg munkát, segítséget viszont nem kapsz. Nagyfokú kreativitásra lesz szükséged ahhoz, hogy mindennel időben végezz.
Gyors tanulási képesség = Betanításra nincs idő. Akinek a helyére felvettünk, már egy hete nincs a cégnél, más meg nem is ért ezekhez a feladatokhoz. Jöjj rá mindenre magadtól.
Multitasking képesség = Rengeteg feladatot kapsz egyszerre, és mindegyik sürgős lesz. Legyél egyszerre mindenhol, osztódj, oldd meg ahogy tudod, egyik kezedben telefonnal, másikban laptoppal, és ne is álmodj arról, hogy lesz kinek delegálni az egyszerűbb feladatokat.
Pozitív hozzáállás = Ne panaszkodj soha semmiért. Akkor sem, ha durván kihasználunk, ha rengeteg a munka, kevés a fizetés, ha nem kapod meg, amit ígértünk, és még a kollégáktól sem számíthatsz segítségre.
Hogyan kerüld el a csapdákat?
A munkaerőpiac tele van jól hangzó, de félrevezető kifejezésekkel. Ha szeretnéd megtalálni a valóban korrekt állásokat, érdemes olyan felületet használni, ahol átlátható, szűrhető és valós információkat kapsz.
Ha ismered a „rejtett jelentéseket”, sokkal könnyebben átnavigálsz a hirdetések dzsungelén – és biztos lehetsz benne, hogy a következő munkahelyed nem csupán hangzatos ígéret, hanem valódi előrelépés lesz.
Olvass még több hasznos tippet a Jobinfo Blogon! Elemzések, trendek, álláskeresési tanácsok és munkahelyi jelenségek – minden egy helyen, átláthatóan.
