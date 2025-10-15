Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Kitört a világ egyik legaktívabb vulkánja: rengeteg embert evakuáltak és járatokat töröltek

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 17:25
Indonéziában pánik tört ki, miután a hajnali órákban kitört vulkán hatalmas hamufelhővel borította be az eget, veszélybe sodorva a környék lakóit és a légiközlekedést.

Káosz tört ki Indonéziában ma, miután a Lewotobi Laki-laki-hegy, az ország egyik legaktívabb vulkánja, lávát és hamut lövellt az égbe.

A vulkánkitörés miatt repülőgép járatokat töröltek és közeli lakosokat evakuáltak.
A vulkánkitörés miatt repülőgép járatokat töröltek és közeli lakosokat evakuáltak. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Rengeteg embert evakuáltak a vulkánkitörés miatt

Az első kitörés helyi idő szerint hajnali 1:35-kor történt, amely során a hamu és a láva mintegy 10 kilométer magasra emelkedett. Kevesebb mint kilenc órával később újabb robbanás következett, amely egy hatalmas, gombaszerű hamufelhőt hozott létre, ami közel 8 kilométer magasra tört fel.

A Lewotobi Laki-laki-hegy a Csendes-óceáni tűzgyűrű mentén elhelyezkedő több mint 450 vulkán egyike, ez a 40 000 kilométer hosszú, patkó alakú övezet rendkívül intenzív szeizmikus és vulkáni tevékenységéről ismert.

A hatóságok kedd este a legmagasabb szintre emelték a vulkán riasztási fokozatát, miután mély földrengéseket észleltek, amelyek gyakran megelőzik a robbanásszerű kitöréseket. A Földtani Ügynökség vezetője, Muhammad Wafid elmondta, hogy jelentős növekedés történt a vulkán aktivitásában.

A vulkán közelében élőknek tisztában kell lenniük a vulkáni iszapáradások veszélyével, különösen, ha erős eső esik.

- tette hozzá.

A helyi katasztrófavédelmi hivatal munkatársa, Avelina Manggota Hallan közölte, hogy a vulkán közel 6,5 kilométeres körzetében élő lakosokat evakuálásra szólították fel.

Járatokat töröltek a hatalmas hamufelhő miatt

A térségben a repülőjáratokat felfüggesztették, de a hatóságok a hamufelhőt figyelik az esetleges további fennakadások miatt.

A vulkántól mintegy 60 kilométerre nyugatra fekvő Maumere város Fransiskus Xaverius Seda repülőterének működését legalább október 16-ig leállították, ami több belföldi járatot is érint. Eddig nem jelentettek lezárásokat vagy jelentős járatkéséseket a jakartai Soekarno-Hatta nemzetközi repülőtéren vagy a bali Ngurah Rai nemzetközi repülőtéren .

Mindezek ellenére a légitársaságok szorosan figyelik a helyzetet, mivel a hamu keleti irányú elmozdulása még mindig megzavarhatja a Bali és Jakarta felé tartó, illetve onnan induló járatokat - írta a Daily Mail.

 

