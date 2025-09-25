Újabb termékvisszahívást jelentettek be: baj van a gyerekek kedvenc italával

Magas glicerintartalom miatt visszahívták a Toxic Waste márkájú ízesített jégkásákat - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) csütörtökön az MTI-vel.
Hozzátették, hogy élelmiszerekben széles körben használt adalékanyag a glicerin, azonban jelen esetben annak mértéke az érintett termékekben meghaladja a BfR (Német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet) által biztonságosnak tekintett határértéket, így az egészségügyi kockázat az arra érzékeny fogyasztóknál (például gyermekeknél) nem zárható ki.
Ezért a hatóság azt kéri, hogy amennyiben valaki vásárolt 250 milliliteres kiszerelésű, Toxic Waste Sour Slushy elnevezésű, kék málna, citrom & lime, vagy alma ízesítésű jégkását, azt ne fogyassza el.
A közlemény szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzésnél mutatták ki az ízesített jégkásákban a magas glicerin tartalmat. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, a BTDM Kft.-vel, amely az NKFH-val együttműködve, azonnal megtette a szükséges intézkedéseket és visszahívta a kifogásolt tételeket a fogyasztóktól.
A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi - olvasható az NKFH közleményében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.