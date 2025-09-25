Újabb termékvisszahívást jelentettek be: baj van a gyerekek kedvenc italával

Magas glicerintartalom miatt visszahívták a Toxic Waste márkájú ízesített jégkásákat - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) csütörtökön az MTI-vel.

Termékvisszahívás miatt nem szabad inni a Toxic Waste jégkásából Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Termékvisszahívás miatt tilos a Toxic Waste jégkása fogyasztása

Hozzátették, hogy élelmiszerekben széles körben használt adalékanyag a glicerin, azonban jelen esetben annak mértéke az érintett termékekben meghaladja a BfR (Német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet) által biztonságosnak tekintett határértéket, így az egészségügyi kockázat az arra érzékeny fogyasztóknál (például gyermekeknél) nem zárható ki.

Ezért a hatóság azt kéri, hogy amennyiben valaki vásárolt 250 milliliteres kiszerelésű, Toxic Waste Sour Slushy elnevezésű, kék málna, citrom & lime, vagy alma ízesítésű jégkását, azt ne fogyassza el.

A közlemény szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzésnél mutatták ki az ízesített jégkásákban a magas glicerin tartalmat. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, a BTDM Kft.-vel, amely az NKFH-val együttműködve, azonnal megtette a szükséges intézkedéseket és visszahívta a kifogásolt tételeket a fogyasztóktól.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi - olvasható az NKFH közleményében.