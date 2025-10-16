Így lesz szupermenza az iskolai étkeztetésből

Aligha kell bárkinek is bemutatni a klasszikus értelemben vett iskolai étkeztetést, azaz a menzát. Ahogy valószínűleg abban is egyetért mindenki, aki valaha is étkezett iskolai menzán, hogy nem ezekhez az evésekhez kötődnek a legemlékezetesebb kulináris élményei. A többi között ezen is változtat egyre több iskolában a szupermenza.

Ez már nem az a menza, mint régen: a szupermenza a gyerekeknek is jobban tetszik, emellett az egészségtudatos étkezés irányába tereli őket

Így lesz a menzából szupermenza

Magyarországon a közétkeztetés elindulása óta alapvetően az volt a koncepció, hogy a lehető legkedvezőbb áron lakassák jól az embereket. Mindezt szigorú szabályozás övezte, ami kevés mozgásteret biztosított az étkeztetőnek, komoly kihívások elé állítva a szektort. A szupermenza lelke a szabadszedéses rendszer, azaz: a gyerekek többféle ételből választhatják ki maguknak a legszimpatikusabbat és annyit szednek belőle, amennyit gondolnak.

Ez azonban sokkal fontosabb tényező, mint azt elsőre hinnénk!

Amikor a gyerekek megkapják az előre kiadagolt ételt, amiről azt gondolták, hogy nem szeretik, vagy egyáltalán nem is ismerték, akkor a legtöbb esetben meg sem kóstolták, hanem érintetlenül visszaadták a tálcát. A szupermenza nem veszi el a gyerekek elől a kóstolás élményét, hanem hagyja, hogy rájöjjenek maguktól mit szeretnek és mit nem, amit pedig szeretnek, abból akár többször is repetázhatnak. Pedig a receptúra változatlan

– árulta el Enyedi Csaba, az étkeztetést végző GVC Group kommunikációs igazgatója.

Enyedi Csaba szerint eddig minden tapasztalat azt mutatja, hogy a szupermenza beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Fotó: Markovics Gábor / Bors

Mindenki jobban jár a szupermenzával

Az eddigi tapasztalatok egyértelműen azt mutatják, hogy a szupermenza több fronton is forradalmasítja az iskolai étkeztetést. Azáltal, hogy a gyerekek maguknak szedhetnek a különböző ételekből

nem csak az élelmiszerhulladék csökkent jelentős mértékben az érintett iskolákban, hanem az ott étkezők elégedettsége is.

A hosszú távú előnyök között pedig nem elhanyagolható az sem, hogy ez a fajta étkeztetés sokkal inkább hozzájárul a gyerekek étkezési kultúrájának kialakulásához. Éppen emiatt nem habozott a népszerű műsorvezető, a Street Kitchen alapítója, Fördős Zé sem, amikor felkérték, hogy legyen a szupermenza nagykövete.

Nekem nagyon fontos volt korábban is, hogy amellett, hogy szórakoztatjuk az embereket a receptjeinkkel segítsük őket abban is, hogy változatosan és egészségtudatosabban tudjanak étkezni. Ugyanakkor ezt a korosztályt, a gyerekeket a Street Kitchen – érthető okokból – nem tudja elérni: nem fognak általános iskolás gyerekek felmenni az oldalunkra receptekért. A szupermenza ötletére ezért is mondtam azonnal igent, mert azt láttam, hogy a gyerekeket a legfogékonyabb korszakukban tudjuk réávezetni arra, hogy foglalkozzanak azzal, hogy mit esznek. Ez hosszú távon egy nagyon jó dolog, mert így sokkal nagyobb az esélye, hogy ezek a gyerkőcök felnőttként is odafigyeljenek arra, hogy mit esznek

– véli Fördős Zé.