Így lesz szupermenza az iskolai étkeztetésből

Aligha kell bárkinek is bemutatni a klasszikus értelemben vett iskolai étkeztetést, azaz a menzát. Ahogy valószínűleg abban is egyetért mindenki, aki valaha is étkezett iskolai menzán, hogy nem ezekhez az evésekhez kötődnek a legemlékezetesebb kulináris élményei. A többi között ezen is változtat egyre több iskolában a szupermenza.
Magyarországon a közétkeztetés elindulása óta alapvetően az volt a koncepció, hogy a lehető legkedvezőbb áron lakassák jól az embereket. Mindezt szigorú szabályozás övezte, ami kevés mozgásteret biztosított az étkeztetőnek, komoly kihívások elé állítva a szektort. A szupermenza lelke a szabadszedéses rendszer, azaz: a gyerekek többféle ételből választhatják ki maguknak a legszimpatikusabbat és annyit szednek belőle, amennyit gondolnak.
Ez azonban sokkal fontosabb tényező, mint azt elsőre hinnénk!
Amikor a gyerekek megkapják az előre kiadagolt ételt, amiről azt gondolták, hogy nem szeretik, vagy egyáltalán nem is ismerték, akkor a legtöbb esetben meg sem kóstolták, hanem érintetlenül visszaadták a tálcát. A szupermenza nem veszi el a gyerekek elől a kóstolás élményét, hanem hagyja, hogy rájöjjenek maguktól mit szeretnek és mit nem, amit pedig szeretnek, abból akár többször is repetázhatnak. Pedig a receptúra változatlan
– árulta el Enyedi Csaba, az étkeztetést végző GVC Group kommunikációs igazgatója.
Az eddigi tapasztalatok egyértelműen azt mutatják, hogy a szupermenza több fronton is forradalmasítja az iskolai étkeztetést. Azáltal, hogy a gyerekek maguknak szedhetnek a különböző ételekből
nem csak az élelmiszerhulladék csökkent jelentős mértékben az érintett iskolákban, hanem az ott étkezők elégedettsége is.
A hosszú távú előnyök között pedig nem elhanyagolható az sem, hogy ez a fajta étkeztetés sokkal inkább hozzájárul a gyerekek étkezési kultúrájának kialakulásához. Éppen emiatt nem habozott a népszerű műsorvezető, a Street Kitchen alapítója, Fördős Zé sem, amikor felkérték, hogy legyen a szupermenza nagykövete.
Nekem nagyon fontos volt korábban is, hogy amellett, hogy szórakoztatjuk az embereket a receptjeinkkel segítsük őket abban is, hogy változatosan és egészségtudatosabban tudjanak étkezni. Ugyanakkor ezt a korosztályt, a gyerekeket a Street Kitchen – érthető okokból – nem tudja elérni: nem fognak általános iskolás gyerekek felmenni az oldalunkra receptekért. A szupermenza ötletére ezért is mondtam azonnal igent, mert azt láttam, hogy a gyerekeket a legfogékonyabb korszakukban tudjuk réávezetni arra, hogy foglalkozzanak azzal, hogy mit esznek. Ez hosszú távon egy nagyon jó dolog, mert így sokkal nagyobb az esélye, hogy ezek a gyerkőcök felnőttként is odafigyeljenek arra, hogy mit esznek
– véli Fördős Zé.
Azt, hogy a szupermenza valóban képes mindenki örömére megreformálni az iskolai étkeztetést mi sem mutatja jobban, mint hogy a főváros második kerületében található Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnáziummal együtt már több, mint száz oktatási intézmény állt át eddig is a szupermenzára, a következő fél évben pedig ez meg is duplázódik majd.
